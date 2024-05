Laurent Abitbol à l’AFTM : « Que la NDC, n’aille pas plus loin... »

Sur la surcharge GDS censée être appliquée par Air France au 1er juillet, et déjà plusieurs fois repoussée, Laurent Abitbol espère et se dit « confiant pour qu’il y ait un nouveau report ».



Ce serait alors le quatrième. En tout cas, le dirigeant a « tout fait pour prouver à Air France que ce système est mauvais ».



En introduction de la convention de l’AFTM, François-Xavier Izenic, qui animait cet évènement, a rappelé la toute récente volte-face « sidérante » de la compagnie American Airlines sur la norme NDC.

« Nous avons agi plus vite que nous ne l’aurions dû. Nous regrettons cette situation et les difficultés qu’elle a créée pour les agences de voyages et les entreprises.



Nous allons donc modifier notre stratégie de distribution pour que la transition ne perturbe pas nos clients finaux » a déclaré le patron d’American Airlines.