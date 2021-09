Le Boulonnais, une destination incroyablement dépaysante

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Au cœur de la Côte d'Opale, le Boulonnais surprend par son caractère et la diversité de ses paysages. Entre sa façade littorale pleine de charme et son arrière-pays pittoresque, voilà une destination qui promet de bien jolies surprises.

Rédigé par Ludivine Fasseu le Mercredi 22 Septembre 2021

Le Boulonnais condense à lui seul tout ce qui fait le charme et la beauté de la Côte d'Opale : de la nature, de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et un florilège d'activités et de sports à pratiquer !



Sis entre les Deux Caps et le Touquet-Paris-Plage, le Boulonnais se révèle aussi très abordable et extrêmement bien positionné d'un point de vue touristique. A deux heures de Londres, Paris et Bruxelles, les sites touristiques majeurs du littoral sont implantés sur son territoire ou à proximité directe.



Sa capitale, Boulogne-sur-Mer, grande cité historique et portuaire, est entourée d'anciens bourgs de pêcheurs et de stations balnéaires aux accents Belle Époque.



Les stations balnéaires



Chaque station, chaque petit village de bord de mer, a su conserver son identité. De l'époque des bains de mer au début du siècle dernier sont nées les charmantes stations de forêt de pins.



Élégance et raffinement, voilà les deux mots qui viennent à l'esprit lorsque l'on se balade dans ces stations.

L'avantage avec le Boulonnais, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts.Chaque station, chaque petit village de bord de mer, a su conserver son identité. De l'époque desau début du siècle dernier sont nées les charmantes stations de Wimereux et d' Hardelot . Témoins de cette Belle Epoque, les majestueuses villas balnéaires , bâties il y a 100 ans, plongent les visiteurs dans un décor ravissant. A Wimereux, elles illuminent la digue (l'une des plus belles de la Côte d'Opale) et le centre-ville, à Hardelot, elles se concentrent autour d'une place à deux pas de la mer, et dans une étonnanteÉlégance et raffinement, voilà les deux mots qui viennent à l'esprit lorsque l'on se balade dans ces stations.

Un florilège de sports et d'activités dynamisme du territoire.



Toutes ces cités de bord de mer proposent de multiples activités : char à voile, planche à voile, speed sail, kitesurf, paddle, longe-côte, catamaran ou encore kayak... Le sport est légion dans le Boulonnais. Wimereux et Hardelot, abritent aussi des golfs centenaires, réputés bien au-delà des frontières françaises. Entre ses sentiers de bord de mer, ses massifs forestiers, son décor vallonné et ses terres bocagères, le Boulonnais offre, en outre, une palette étonnante de chemins de traverse pour s'évader au grand air. Le territoire est traversé par la



En optant pour cet itinéraire jadis emprunté par les douaniers qui surveillaient la côte, les marcheurs ont la joie de découvrir d'anciens villages de pêcheurs très authentiques.

Que l'on passe un séjour à Boulogne-sur-Mer, Wimereux ou encore Hardelot, ce qui frappe, c'est aussi ledu territoire.Toutes ces cités de bord de mer proposent de: char à voile, planche à voile, speed sail, kitesurf, paddle, longe-côte, catamaran ou encore kayak... Le sport est légion dans le Boulonnais. Wimereux et Hardelot, abritent aussi des, réputés bien au-delà des frontières françaises. Entre ses sentiers de bord de mer, ses massifs forestiers, son décor vallonné et ses terres bocagères, le Boulonnais offre, en outre, une palette étonnante depour s'évader au grand air. Le territoire est traversé par la Vélomaritime , célèbre véloroute qui relie Roscoff en Bretagne à la Belgique. Elle sillonne les stations au plus près de la mer. Très apprécié des marcheurs, le sentier des douaniers permet lui aussi de longer le littoral, cette fois à pied.En optant pour cet itinéraire jadis emprunté par les douaniers qui surveillaient la côte, les marcheurs ont la joie de découvrir d'anciens villages de pêcheurs très authentiques.

Les villages de pêcheurs



Les flobarts, petits bateaux à fond plat, jouent encore parfois, les vedettes sur la plage. Sa voisine, la beauté de leurs plages. Longues de plusieurs kilomètres, dominées à certains endroits par la falaise, ou bordées par les dunes, elles offrent aux petits comme aux grands tout le loisir de braver vents et marées.



Elles constituent aussi de formidables spots pour la pêche aux moules, notamment dans les petites criques creusées à même la falaise.

Séparé de Boulogne-sur-Mer par la grande digue Carnot, Le Portel a conservé un lien fort avec son passé maritime.Les flobarts, petits bateaux à fond plat, jouent encore parfois, les vedettes sur la plage. Sa voisine, Equihen-Plage était quant à elle un ancien port d'échouage. Au début du XXe siècle, les bateaux de pêche venaient s’échouer à chaque marée sur la plage. Ces deux bourgades pittoresques sont aussi connues pour. Longues de plusieurs kilomètres, dominées à certains endroits par la, ou bordées par les, elles offrent aux petits comme aux grands tout le loisir de braver vents et marées.Elles constituent aussi de formidables spots pour la, notamment dans les petites criques creusées à même la falaise.

La gastronomie Car qui dit village de pêcheurs, dit bien sûr poisson...



En ce sens, le Boulonnais est aussi une destination très appréciée des gourmands ! Si le hareng ou la Saint-Jacques font office d'emblèmes, sachez que les pêcheurs boulonnais débarquent chaque année au port de Boulogne plus de 70 espères différentes !

De quoi se faire plaisir, non ? Au-delà du poisson, le terroir se révèle particulièrement riche. Entre terre et mer, le Boulonnais regorge de petits producteurs et d'artisans qui hissent très haut les métiers de bouche. Le bocage de l'arrière-pays donne vie à de fabuleux fromages. Pour faire frétiller les papilles, voici quelques exemples de plats à ne pas manquer : plateau de fruits de mer, sole meunière, welsh de la mer, gainée boulonnaise, moules frites, harengs marinés ou fumés, rollmops…



Que rajouter ? Si ce n'est : bonne dégustation !



Lu 204 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Nausicaá, une expérience absolument inoubliable La Côte d'Opale, un littoral délicieusement sauvage