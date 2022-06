Le CRTL d’Occitanie renouvèle son partenariat environnemental avec l’ONU

Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) , qui célèbre en 2022 son cinquantième anniversaire, est l’organisme chef de file au sein des Nations Unies dans le domaine de l’environnement.Il a pour mission principale de promouvoir au niveau mondial des activités de conservation, de protection, d’amélioration et d’appui au service de la nature, des ressources naturelles, de la biodiversité...Dans ce cadre, le PNUE a pour mandat de généraliser l’intégration des principes de durabilité dans la filière du tourisme, tant dans ses modes de production durables que dans ses modes de consommation plus responsables.Le mémorandum signé également par Sheila Aggarwalkhan , directrice de la Division Economie du PNUE, vise à consolider la coopération de ces deux organismes sur 4 axes principaux :aux enjeux du tourisme durable, à la constitution de destinations responsables et qualifiées, et à rendre le secteur plus résilient et circulaire suite au COVID-19,, la communication à travers les outils numériques, l’Intégration des produits écotouristiques aux différentes actions de promotion,pour adopter des pratiques et une consommation responsable du tourisme en Occitanie,qui vise à unir le secteur du tourisme derrière une vision commune pour s'attaquer aux causes profondes de la pollution plastique.