Le Calvados, un petit coin de liberté

C’est à vélo que s’apprécient au mieux les villages et les sentiers du Calvados, les lumières des ciels et les paysages verdoyants de la campagne du Pays d’Auge, de Suisse Normande ou du Pays de Vire. Chacune de ses petites régions a son identité, son allure sauvage et ses activités de pleine nature, ses produits locaux pour apporter le réconfort après l’effort : le fromage, le cidre, le calvados, l’andouille même !Saviez-vous que seulement que? Vous n’avez pas pu passer à côté des photos des splendides villas balnéaires des Côte de Nacre et Côte Fleurie ! Dans le Bessin, autour de Bayeux, on ne compte pas le nombre de manoirs et de châteaux au bord des routes, les villages de pierre où le temps s’est arrêté. Dans le Pays d’Auge , partout des bâtisses à colombages et des toits de chaume comme à Beaumont, Pierrefitte ou Beuvron-en-Auge, un des plus beaux villages de France.Et que dire de ces curiosités dont vous n’avez sans doute jamais entendu parler ? Le château de Saint-Germain-de-Livet est une merveille de pierre et de brique vernissée cachée non loin de Lisieux, entouré de douves et de la campagne augeronne. Et plus à l’ouest, il vous faudrait pénétrer la chapelle Saint-Vigor, édifiée au XVe siècle et entièrement redécorée par l'artiste contemporain Kuoji Takubo, tombé amoureux du lieu !