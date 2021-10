Le Cimetière Militaire Allemand de La Cambe, visite d’un lieu sobre et méditatif.

Suite aux combats du Débarquement Allié en Normandie, le service des sépultures américain installa, non loin du village de La Cambe, deux grands champs de tombes américaines et allemandes.



Les familles américaines eurent le choix de rapatrier les corps aux Etats-Unis ou de les enterrer définitivement en Normandie, dans la commune de Saint Laurent sur mer, en vue de son aménagement définitif. Les soldats allemands enterrés dans ce dernier, quant à eux, furent transférés auprès de ceux reposant déjà à La Cambe.



C’est ainsi que la nécropole de La Cambe devint l’un des plus importants cimetières militaires allemands provisoires de la Seconde Guerre mondiale avec ses 8.574 tombes.



Jusqu’en 1958, les corps provenant de petits cimetières communaux, provisoires ou bien des tombes isolées dans les champs bas Normand furent transférés et enterrés à La Cambe qui comptait 20.507 soldats Allemands.



Une inauguration solennelle eut lieu le 21 Septembre 1961 en présence de nombreux parents des défunts et ainsi le cimetière fut ouvert au public.



Le cimetière est aujourd’hui la dernière demeure de 21.222 soldats allemands divisé en 49 blocs.

Les tombes renferment souvent deux corps, marqués par un emblème en terre cuite posé horizontalement sur le sol.

Y figure, si possible, les prénoms, noms, grades ainsi que les dates de naissance et décès des soldats.