"Le Club Med nie notre existence et nous méprise," estime François Piot

" Il est en position de force par rapport à la distribution, sans être dépendant des réseaux. Même sans eux ses produits se vendront.



Après cet exemple peut servir au moment des négociations, lorsque des partenaires demanderont d'allonger les délais de paiement, " croit-il savoir.



Un rapport de force qui aurait pu être utilisé par d'autres, comme TUI, il y a quelques années.



Avec ses marques puissantes sur le marché français, à l'image de Nouvelles Frontières et Marmara, le géant allemand aurait pu bouger les lignes.



" Il ne l'a pas fait pour X raisons.



Ce débat vous le retrouvez aussi avec les taux de commission. Le Club Med a des taux entre 8 et 11%, alors que les autres sont plus proches des 15%, " analyse Emmanuel Foiry.



Pour le patron de Kuoni, les agences de voyages maintiennent cette mainmise sur la trésorerie en raison de leur domination historique et unique en Europe, sur le marché touristique.



" La distribution a su s'organiser en réseau de volontaires, lui permettant d'obtenir cette position. Elle a été stratégique. C'est une position acquise et bravo pour elle.



Ce sont des choses qui ne bougeront jamais, " conclut-il.



La chute de Thomas Cook n'y a rien changé, la crise sanitaire a juste relancé le débat, mais pas nécessairement ouvert les hostilités. Alors que tout le monde sortira affaibli par la crise, les uns et les autres n'auraient rien à gagner à ouvrir ce front.



" Ce n'est clairement pas le moment pour renégocier, dans un sens ou dans l'autre.



Le jour où le marché reviendra à la normale, alors nous en reparlerons, " conclut François Piot, pour qui l'enjeu premier du secteur est de faire revenir les clients.