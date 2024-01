Le Crous s’associe à la Région pour loger les saisonniers

La mise à disposition de logements étudiants vides pour les travailleurs saisonniers est l’un des 15 engagements de l'État pour améliorer l’emploi des travailleurs saisonniers. Chaque année, ce sont près dequi travaillent en région PACA, dontC’est dans cette optique de rendre le travail saisonnier toujours plus attractif que lese sont associés à l’UMIH et à la région PACA pour(500 logements par Crous) pour leurs employés saisonniers, contre 350 l’année passée.Les logements sont proposés directement aux employeurs, garants de leur bonne restitution. Ils se situent dans des, afin de permettre aux travailleurs d’y retourner facilement à la fin de leur service. Ils sont affichés à un tarif attractif : entre 360 et 580 euros.directrice générale du Crous Nice-Toulon et, directeur général du Crous Aix-Marseille Avignon, nous expliquent que l’objectif de l’action est non seulement l’optimisation des logements étudiants, mais également la fidélisation des employeurs, afin qu’ils soient chaque année plus nombreux à bénéficier de ces logements. En passant par les collectivités territoriales, les salons de l’emploi, le CRT PACA , mais également la presse, ils espèrent que l’action se développera au fur et à mesure des années, notamment dans les, comme c’est déjà le cas sur Nice et Cannes par exemple.