Le Musée Soulages rouvrira le jeudi 21 mai 2020 le musée est situé à Rodez

Le Musée Soulages situé à Rodez accueillera à nouveau les visiteurs à partir du 21 mai 2020.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 11 Mai 2020

Le Musée Soulages situé à Rodez rouvrira ses portes le jeudi 21 mai 2020. A partir de cette date, il proposera sa nouvelle programmation 2020.



L'exposition " Femmes années 50. Au fil de l'abstraction, peinture et sculpture " est prolongée jusqu'au 31 octobre 2020. Autre prolongation, celle de la présentation de la statue du Prince de Gudea (prêt du musée du Louvre) au sein des collections du musée jusqu’au 30 août 2020, dans le cadre du parcours Pierre Soulages, Le Louvre, etc...

Le parcours Pierre Soulages, le Japon etc sera présenté du 15 juillet au 8 novembre 2020 : au sein des collections du musée Soulages, ce parcours mettra en avant le lien singulier de Pierre Soulages avec le Japon.



Au menu à partir du mois de novembre 2020 : lancement de l’exposition temporaire Gilles Barbier, présentée du 20 novembre 2020 au 21 mai 2021 (dates à confirmer) et du parcours Pierre Soulages, Le Chat etc : itinéraire au sein des collections autour du Chat de Philippe Geluck



L’équipe de médiation pourra également proposer des visites guidées, visites conférences ou autres médiations pour tous les âges.



A noter enfin que la gouvernance du musée a pris la décision de reporter l’exposition « Fernand Léger. La vue à Bras-le-Corps » à l’été 2021.

The Soulages Museum will reopen on Thursday, May 21, 2020 The Soulages Museum located in Rodez will reopen its doors on Thursday, May 21, 2020. From this date, it will offer its new 2020 programme.



The exhibition Pierre Soulages, le Japon etc will be presented from 15 July to 8 November 2020: within the Soulages museum collections, this exhibition will highlight the unique link between Pierre Soulages and Japan.



On the menu from November 2020: launch of the temporary exhibition Gilles Barbier, presented from November 20, 2020 to May 21, 2021 (dates to be confirmed) and of the Pierre Soulages, Le Chat etc. tour: an itinerary through the collections based on Philippe Geluck's Le Chat.



The mediation team will also be able to offer guided tours, lecture visits or other mediations for all ages.



Finally, it should be noted that the museum's governance has decided to postpone the exhibition "Fernand Léger. La vue à Bras-le-Corps" in the summer of 2021. The exhibition "Women in the 50s. Au fil de l'abstraction, peinture et sculpture" has been extended until 31 October 2020. Another extension is the presentation of the statue of the Prince of Gudea (on loan from the Musée du Louvre) in the museum's collections until August 30, 2020, as part of the Pierre Soulages, Le Louvre, etc. tour.The exhibition Pierre Soulages, le Japon etc will be presented from 15 July to 8 November 2020: within the Soulages museum collections, this exhibition will highlight the unique link between Pierre Soulages and Japan.On the menu from November 2020: launch of the temporary exhibition Gilles Barbier, presented from November 20, 2020 to May 21, 2021 (dates to be confirmed) and of the Pierre Soulages, Le Chat etc. tour: an itinerary through the collections based on Philippe Geluck's Le Chat.The mediation team will also be able to offer guided tours, lecture visits or other mediations for all ages.Finally, it should be noted that the museum's governance has decided to postpone the exhibition "Fernand Léger. La vue à Bras-le-Corps" in the summer of 2021.

