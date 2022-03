Appli mobile TourMaG



Le Qatar : une merveille culturelle du Moyen-Orient

Le Qatar s’engage à devenir une puissance culturelle du Moyen-Orient. En plus de ses musées de renommée internationales et ses remarquables sites historiques, le Qatar offre de nombreuses activités traditionnelles. Par ailleurs, le Qatar possède une scène artistique florissante et abrite la plus grande collection au monde d'œuvres d'art islamique notamment.

Rédigé par Qatar Tourism C/O Article Onze le Vendredi 11 Mars 2022

A voir à Doha Entre musées, souqs animés, mosquées, quartiers traditionnels et centres commerciaux ultra-modernes, la capitale du Qatar offre de nombreux lieux d’intérêt culturel.



Le Musée National du Qatar : Conçu par le français Jean Nouvel et inspiré par la structure de la rose du désert, ce musée retrace l’histoire du Qatar à travers 11 galeries de manière immersive et éducative, célébrant le passé, le présent et l’avenir de la nation qatarienne sur la scène internationale. Chaque galerie offre une expérience multisensorielle au travers de films, d’images d’archives, de sensations olfactives et d’arômes évoquant divers lieux et moments.



Le Musée d’art islamique : Sur une île artificielle, l’édifice conçu par l’architecte sino-américain Ieoh Ming Pei est une merveille originale, de par sa structure et sa façade en calcaire. Le musée réunit les plus grandes pièces de collection d’art islamique du monde : tableaux, verrerie, céramiques, textiles ou manuscrits, les œuvres exposées viennent de divers pays et époques.



Le Village culturel Katara : Ce village, bordé d’une vaste plage d’un côté, et des collines jumelles de Katara de l’autre, est un incontournable de Doha en matière d’art, de culture et de gastronomie. On y retrouve des musées, un amphithéâtre, deux magnifiques mosquées et de nombreux restaurants proposant des cuisines du monde entier.



Msheireb Downtown Doha : Premier projet de régénération durable du centre-ville au monde, Msheireb Downtown redonne vie à l'ancien quartier commercial de Doha grâce à un nouveau langage architectural. On y retrouve les musées Msheireb, qui célèbrent l’histoire du Qatar à travers quatre maisons patrimoniales et le quartier abritera prochainement un centre culturel pour les talents régionaux et internationaux.



En dehors de la capitale Le pays ne se résume pas à sa capitale et offre de nombreux sites, paysages et activités à découvrir dans toute la péninsule.



Le Fort Al Zubarah : Au nord-ouest du pays, ce site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO témoigne de l’histoire du Qatar avant la découverte du pétrole. Situé à 1 heure et demie de route de la capitale, il a été récemment rénové, présentant un excellent niveau de conservation et abrite un musée.



Le village Al Wakrah : Charmant village de pêcheurs à l’origine, Al Wakrah prospère par ses développements modernes tout en conservant sa culture et ses racines locales. Vous pourrez à la fois profiter de ses magnifiques plages, de ses jardins conviviaux ou encore de ses marchés restés authentiques.



Zekreet : Cette région, composée en grande partie de terres désertiques, offre de fascinants paysages à 1 heure de Doha. Découvrez les ruines d’une ancienne forteresse, le fort de Zekreet et plus au nord, admirez l’impressionnante installation artistique « East-West/West-East » de l’artiste américain Richard Serra, située en plein milieu de plateaux calcaires et d'étendues de sable



Entre traditions et modernité Le Qatar, bien que dévoilant de nouveaux bâtiments futuristes chaque jour, est aussi un pays rempli de traditions, qui font partie intégrante de la vie des habitants. Ainsi, découvrez à travers la péninsule les courses de chameaux, la fauconnerie, les fêtes religieuses, la culture des perles ou encore le bukhoor, l’encens fabriqué à partir de bois parfumé. Dégustez des dattes et du café arabe pour goûter à l’hospitalité qatarien, bien connue à travers le Moyen-Orient et naviguez sur des boutres en bois (bateaux traditionnels) pour admirer le soleil se coucher sur Doha.



