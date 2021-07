Le cheval, la plus belle conquête de l’Orne L’Orne créateur de champions

Cette terre, créateur de champions, compte parmi ses enfants chéris quelques-uns des grands vainqueurs des prix d’Amérique et de l’Arc de Triomphe. Une tradition unique à explorer à travers les haras, les animations et grands événements dédiés aux loisirs équestres.

Jeudi 15 Juillet 2021

Le Haras national du Pin Haras national du Pin, le plus prestigieux des haras nationaux. Le Haras du Pin surnommé le “Versailles du cheval” est marqué de l’empreinte du Grand Siècle puisqu’il est né de la volonté de Louis XIV et de Colbert.



Le château, les écuries en forme de fer à cheval, le parc du Haut Bois et la magnifique allée Louis XIV, tout concourt à la majesté des lieux. Découvrez le fonctionnement de ce haras national en suivant la visite guidée des écuries, du château, de la sellerie et de la remise des attelages… sans oublier en saison ses spectacles dans le manège d’Aure. Tous les jeudis de mi-juin à mi-septembre, chevaux montés, en liberté ou attelés se succèdent dans des numéros équestres originaux lors des traditionnels jeudis du Pin. Un moment privilégié pour découvrir toute cette tradition du cheval dans l’Orne avec en clôture de ces magnifiques représentations, la sortie des voitures hippomobiles, certaines classées monuments historiques, aux couleurs rouge et noire dans la grand tradition des Haras nationaux.



Pour ceux qui veulent sortir des sentiers battus, le Haras national du Pin propose également la visite du domaine avec des vélos électriques ou en golfettes, un moment à privilégier en famille ou entre amis.



Pour toute information :

Haras national du Pin

61310 Le- Pin- au- Haras

www.haras-national-du-pin.com

Téléphone : 02 33 36 68 68

Balades en attelages avec nos percherons Percheron, originaire de la région de Mortagne-au-Perche, est le cheval emblématique de l’Orne. On peut le découvrir dans de nombreux élevages et notamment au Haras national du Pin, véritable conservatoire de cette race. Pour prendre toute la mesure de cet animal on peut pratiquer l’attelage dans les chemins creux et les belles allées cavalières des grands massifs forestiers ou les rues de Bellême, Petite Cité de Caractère ®



Pour toute information :

Bellême Attelages Association

61130 Saint-Martin-du-Vieux-Bellême

gerardbeaute.wixsite.com/percherons

Téléphone : 02 33 83 23 17

La ferme du cheval de trait , La Michaudière juvigny-sous-Andaine, tout prés de la station de Bagnoles-de-l’Orne-Normandie, le spectacle de La Michaudière est un hommage vivant aux chevaux de trait, véritable passion de la famille Dinard.



Un spectacle unique, émouvant et artistique, met en scène le plus grand spectacle équestre de Normandie. Numéros de dressage de haute voltige, prouesses en attelage sont au menu de ce divertissement sur un grand domaine de vergers et de forêts dans le Bocage normand. Il est possible également, de déjeuner sur place en dégustant les spécialités du terroir, le tout dans une ambiance festive et de partage.



Pour toute information :

La Michaudière. Ferme du cheval de trait

61140 Juvigny-sous-Andaine

www.lamichaudiere.fr

Téléphone : 02 33 38 27 78

Orne Tourisme

Adresse email :

Téléphone : 02 33 28 88 71

Site web :



