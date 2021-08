Le colombier de Boos Le colombier de Boos est un patrimoine architectural exceptionnel à proximité de Rouen.

Le colombier de Boos de forme octogonale, construit en brique, pierre et décoré de carreaux de faïence colorés, fut construit par les abbesses rouennaises de l’abbaye Saint Amand au XVIe siècle. Aujourd’hui, il appartient au Département de Seine-Maritime.

Rédigé par Sophie Marini le Jeudi 26 Août 2021

En 1520, le colombier de Boos complète le manoir de campagne de l’abbaye de Saint-Amand. L’abbaye rouennaise est fondée au XIe siècle, succédant à un temple romain et à une abbaye plus ancienne. Ce fut une des plus puissantes abbayes féminines de Normandie. L’abbaye disparaît avec les modifications urbanistiques du XIXe siècle.



Après avoir été une propriété privée, le colombier appartient aujourd’hui au Département de Seine-Maritime.



Le manoir de campagne des abbesses de Saint Amand construit au XIIIe se composait d’une grange dîmière du XVe, d’un logis agrandi au XVIIIe et d’autres bâtiments agricoles. Un mur d’enclos protège l’ensemble.



Fait de pierre calcaire et de briques, le colombier de Boos prend la forme d’une tour. Il est ainsi appelé colombier à pied. Octogonal et au toit en poivrière, ses parois sont décorées extérieurement d’arcatures et de briques vernissées – rouge, bleue, jaune et violette – créant ainsi une surface lisse protégeant les pigeons des rongeurs. Sur la partie supérieure, une frise de carreaux de faïence stannifère représente des profils féminins et masculins ainsi que des motifs végétaux. Ces carreaux furent longtemps rattachés aux productions de Masséot Abaquesne. Originaire de Cherbourg, il s’installe à Rouen au cours du XVIe siècle comme emballeur sur le port avant de devenir faïencier. Sa profession initiale le met probablement en contact avec des productions faïencières néerlandaises aux influences italiennes. En effet, il est peu probable que ces carreaux sortent de son atelier en raison de la présence de défauts par un manque de préparation à la terre, ou de trous présents dans les coins. Pour les bustes féminins, le style laisse penser à la production d’un atelier anversois ou d’artisans anversois installés à Rouen. Quant aux bustes masculins portant un chef spécifique et les carreaux ornementaux, ils rappellent des créations italiennes. Au-dessus de la porte d’entrée, les armes de Guillemette d’Assy « d’argent à la croix de sable chargée de cinq coquilles d’or, cantonnée de douze merlettes de sable » y avaient été sculptées. Elles ont disparu aujourd’hui.



A l’intérieur, 1166 boulins occupent les parois de forme circulaire. Les boulins permettent d’accueillir les couples de pigeons venus y nicher. Une ou deux échelles fixées sur un arbre central permettent d’y récupérer les œufs et d’attraper les jeunes pigeons. Pour permettre aux volatiles de se baigner, des mangeoires sont installées sur la partie basse des parois.



Le site du colombier se visite aujourd’hui librement sur demande auprès de la Mairie de la commune de Boos.



Après votre visite du colombier de Boos, vous pouvez poursuivre votre balade en vous rendant à la basilique Notre-Dame de Bonsecours puis rejoindre Rouen en passant par la côte Sainte-Catherine. Là, un panorama sur Rouen traversé par la Seine et des espaces naturels vous attendent.



Les informations pratiques Venir en voiture :

● Depuis Rouen, prendre la D6015 en direction de Vernon, Cergy, Pontoise, Rouen Boos



Venir en train :

● Depuis la gare SNCF - Rive Droite, emprunter le bus du réseau Astuce n°11, puis le Filor n°3



Venir en avion :

● Depuis l’aéroport de Rouen - Vallée de Seine, prendre un taxi.



De nombreux restaurants sont à votre disposition sur la commune de Boos ou de Franqueville- Saint-Pierre avant de vous rendre sur Rouen.



Pour en savoir plus :

● www.seinemaritime.fr

Contacter le guide

Guide Conférencière



Mail :

Tél. : + 33 (0) 662 07 57 23



Sophie MariniGuide ConférencièreMail : sophie.marini76@gmail.com Tél. : + 33 (0) 662 07 57 23

