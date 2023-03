Appli mobile TourMaG



"Le luxe de demain, c’est l’expérience authentique que d’autres n’ont pas fait" Entretien avec Ludivine Mercier Gaudissard, directrice de l'agence Exuma

Envoyer à un ami Partager cet article

Alors que s'ouvre, ce vendredi 10 mars 2023 à Paris, le Salon du voyage insolite auquel elle participe, l'agence de voyages Exuma, spécialisée dans le luxe, insiste sur les nouvelles tendances dans ce secteur. Nous avons fait le point avec Ludivine Mercier Gaudissard, la directrice de l'agence. Interview.

Rédigé par PAULA BOYER le Vendredi 10 Mars 2023

TourMaG - Votre agence de voyages, GR tourisme, vient de changer de nom pour s’appeler Exuma, du nom d’un archipel des Bahamas. Pourquoi cette évolution ?



Ludivine Mercier Gaudissard : J'ai racheté en 2016 cette agence qui, créée en 1992, avait déjà changé de main une première fois en 2002.



Au bout de six ans, avec mon associé Loïc Gaudissard, nous avons pris la décision de lui donner un nouveau nom - Exuma - parce qu'il incarne davantage notre vision avant-gardiste et expérientielle du voyage de luxe. Nous avons aussi changé de lieu et de cadre pour être plus en résonnance avec ce que nous sommes.



L’agence est désormais installée dans un bel appartement, en étage, au sein d’un immeuble Haussmannien, 73 rue de Courcelles, à Paris (8e). C’est là que nous recevons nos clients. Quand ils viennent nous voir, ils aiment être bien accueillis. Ils sont très attentifs au cadre et au lieu où nous les recevons.



Notre équipe (9 collaborateurs) est, en revanche, restée la même, nos méthodes de travail aussi, tout comme l’attention que nous portons à nos clients. J'ai racheté en 2016 cette agence qui, créée en 1992, avait déjà changé de main une première fois en 2002.Au bout de six ans, avec mon associé Loïc Gaudissard,- parce qu'il incarne davantage notre vision avant-gardiste et expérientielle du voyage de luxe. Nous avons aussi changé de lieu et de cadre pour être plus en résonnance avec ce que nous sommes.L’agence est désormais installée dans un bel appartement, en étage, au sein d’un immeuble Haussmannien,. C’est là que nous recevons nos clients. Quand ils viennent nous voir, ils aiment être bien accueillis. Ils sont très attentifs au cadre et au lieu où nous les recevons.Notre équipe (9 collaborateurs) est, en revanche, restée la même, nos méthodes de travail aussi, tout comme l’attention que nous portons à nos clients.



"Si l'expérience est inoubliable, peu importe le prix" TourMaG - Qui sont vos clients ?



Ludivine Mercier Gaudissard : Notre portefeuille de clientèle s’est constitué depuis plus de vingt ans.



C’est une clientèle très haut de gamme et très fidèle qui se renouvelle en même temps que les générations : les parents étaient clients, les enfants le deviennent à leur tour et ainsi de suite. De nouveaux clients arrivent aussi grâce au bouche-à-oreille.



Nos clients sont des CSP +++. Ce sont des VIP, de grands dirigeants d’entreprises, ils ont très peu de temps et ils ont besoin d’être en confiance.



Pour l’organisation d’un voyage, la première rencontre a souvent lieu à l’agence. Le reste du temps, les relations passent par WhatsApp, par mail, par téléphone.



TourMaG - Quelles demandes vos clients vous adressent-ils ?



Ludivine Mercier Gaudissard : Leurs demandes sont très variées. Cela va de déplacements simples (nous nous chargeons de la billetterie) pour se rendre dans leur diverses résidences, de l’organisation de week-end en famille ou avec des amis, jusqu’à l’organisation de voyages plus complexes.



Nous organisons aussi, pour eux, de gros événements, comme des anniversaires ou des mariages.



Dans tous les cas de figure, nous préparons tout de A à Z. Nous veillons à leur offrir un accompagnement sans faille, une disponibilité entière.



TourMaG - Quel est le panier moyen par personne et par jour ?



Ludivine Mercier Gaudissard : Dans le moyen de gamme, il faut compter 7 500 euros par personne, pour une semaine. Cette somme peut facilement être multipliée par quatre si on est dans le très haut de gamme.



Tout dépend, bien entendu, de la prestation demandée. Si on touche à l’expérience inoubliable que peu de personnes vont vivre, à l’exclusif, au confidentiel, peu importe ce que cela va coûter !

"Dans le luxe, nous sommes à un virage" TourMaG - Concrètement, quelles sont les attentes de vos clients ?



Ludivine Mercier Gaudissard : Mes clients n'apprécient pas vraiment le côté clinquant, bling-bling, que recherche aujourd'hui une partie de la clientèle de luxe. Certes, à l’occasion, quelques-uns s’offriront une nuit dans un palace du Moyen-Orient, mais ce sera plutôt pour voir, par curiosité.



Ma clientèle, ce sont des Parisiens, des Belges, des Suisses. C’est une clientèle qui a acquis un confort financier de génération en génération, ou, alors, qui arrive à la fin d’une belle carrière. Elle est certes aisée, mais elle apprécie l'élégance et la discrétion.



Bien sûr, une partie - surtout les 60-70 ans - est encore en demande de lieux mythiques comme les grands palaces de ville. Mais, globalement, mes clients ont plutôt tendance à s’éloigner des palaces.



Quand ils voyagent, ils sont davantage en quête d’expériences, d’authenticité, de contact avec la nature… Ils ne sont pas les seuls.



Désormais, une partie de la clientèle du luxe cherche à éviter les gros resorts. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles émergent beaucoup de petites structures de luxe de 10, 15 ou 20 chambres dans la nature. C'est le cas aux Maldives. C'est aussi le cas, aujourd'hui, au Mexique où sont recherchés des hébergements insolites à l'allure de petites cabanes.



Ce qui prime, c’est l’expérience inoubliable, exclusive. Ce que mes clients ont retenu, par exemple, d’un récent voyage en Afrique du sud, ce ne sont pas les safaris pour voir les animaux, même s’ils les ont appréciés bien sûr.



Ce qui les a d'abord marqué, c’est une expérience bien plus inattendue : la possibilité de se baigner dans les devil pools , ces petites piscines naturelles perchées à 100 mètres de hauteur dans les falaises des chutes de Victoria. Ils avaient pu s'y baigner tout en regardant l’eau des Victoria Falls tomber sous leurs yeux !



TourMaG - Le luxe de demain, c'est donc l’exclusif, l’authentique ?



Ludivine Mercier Gaudissard : Nous sommes à un virage. Le vrai luxe de demain, c’est l’expérience authentique que d’autres n’ont pas fait.

"La gastronomie est devenue très tendance" Autres articles L'agence de voyages de luxe GR Tourisme devient Exuma TourMaG - Organisez-vous tout en direct ou collaborez-vous aussi avec des agences réceptives locales ?



Ludivine Mercier Gaudissard : Que nous organisions tout en direct ou que nous passions, en partie, par des agences réceptives locales, Exuma veille absolument à tout, dans le moindre détail : les déplacements, l’hôtel, les activités, les restaurants aussi.



Dans la nouvelle demande d’expériences, le restaurant a pris beaucoup d'importance, depuis quelques années. Nos clients veulent des tables étoilées.



En effet, à côté du lieu, du cadre, de l’exceptionnel, de la nature et du bien-être, la gastronomie est très tendance. Le bien manger est désormais un aspect important du voyage de luxe.



LIRE AUSSI : "Un voyage insolite, ce n’est pas forcément un voyage luxueux"



TourMaG - Pourquoi participez-vous au Salon du voyage insolite, du 10 au 12 mars, au cirque d'hiver, à Paris ? Insolite ne rime pas forcément avec luxe...



Ludivine Mercier Gaudissard : L'agence Exuma collabore très souvent avec Ponant : nos clients sont à la recherche de nouvelles expériences comme celles que propose la compagnie de croisières.



Il se trouve que Ponant avait besoin de s’allier avec une agence pour participer à ce Salon du voyage insolite. Nous y sommes donc présents ensemble.



Cela dit, Exuma a toute sa place dans ce salon, si l’on entend le voyage insolite comme un voyage hors des sentiers battus au cours duquel l’on peut faire de nouvelles expériences.



Si les visiteurs du salon - clients de Ponant ou non - ont besoin d’une agence de voyages capable de les accompagner de A à Z, nous répondrons bien sûr à leurs demandes. Que nous organisions tout en direct ou que nous passions, en partie, par des agences réceptives locales, Exuma veille absolument à tout, dans le moindre détail : les déplacements, l’hôtel, les activités, les restaurants aussi.En effet, à côté du lieu, du cadre, de l’exceptionnel, de la nature et du bien-être, la gastronomie est très tendance. Le bien manger est désormais un aspect important du voyage de luxe.: L'agence Exuma collabore très souvent avec Ponant : nos clients sont à la recherche de nouvelles expériences comme celles que propose la compagnie de croisières.Il se trouve que Ponant avait besoin de s’allier avec une agence pour participer à ce Salon du voyage insolite. Nous y sommes donc présents ensemble.Cela dit,Si les visiteurs du salon - clients de Ponant ou non - ont besoin d’une agence de voyages capable de les accompagner de A à Z, nous répondrons bien sûr à leurs demandes.

Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com

Voir tous les articles de Paula Boyer



Publié par Paula Boyer

Lu 133 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > Sofitel ouvre une nouvelle adresse au Panama Le luxe, clé de l'expansion du groupe Hyatt