Le nouveau baromètre Raffour Interactif est disponible sur TourMaG !

TourMaG - Vous évoquez régulièrement que nous nous situons dans un marketing de niches, expérientiel ?



Guy Raffour : Oui, l’évolution de la consommation touristique démontre que l’offre et la demande sont de plus en plus spécifiques, personnalisées, thématisées, expérientielles. Et les Français ont soif de changement, veulent être surpris et considérés.



L’accès aux offres est considérablement facilité par l’Internet fixe et mobile plébiscité par près de 8 Français sur 10. Celui-ci permet la consultation de toutes les informations touristiques en temps réel avec de la souplesse, de la proximité et ce 24h sur 24H, 7 jours sur 7.



Les medias interactifs permettent de passer de l’information multimedia de séduction, à la recherche de disponibilités puis à la réservation, que ce soit avant ou pendant le séjour (notamment avec les smartphones).



Les acteurs de l’offre sont d’une grande diversité, ils ont tous un savoir-faire spécifique, des gammes de services et de prix différenciées etc.



Il est important qu’ils puissent connaître la façon dont les choix des destinations s’effectuent par les Français pour pouvoir argumenter selon leurs propres atouts. D’où la création dans le Baromètre d’une analyse approfondie des 25 critères de choix des destinations. Ces critères ont fait l’objet d’une étude exploratoire qualitative auprès de 200 Français.



Nous les avons écoutés et avons extrait 25 critères discriminants ensuite quantifiés dans le Baromètre, croisés par âge, revenu, sexe.



Les différences de classement qui ressortent de ces trois croisements sont édifiantes et précieuses pour ajuster son offre. Il faut savoir que les Français prennent en compte en moyenne 12 critères sur 25. Ceci dénote une réflexion approfondie de leur part ainsi qu’une chance pour nombre d’acteurs d’attirer des touristes dans cette panoplie de critères.



TourMaG - Assiste-t-on à une meilleure répartition des flux touristiques ?



Guy Raffour : La crise sanitaire a renforcé l’appétence des Français pour une offre touristique à 360° et une approche en "4 saisons" où l’on voit le succès de la montagne l’été et le bord de mer en hiver, des lieux peu fréquentés prisés, avec une relation à la nature « nourricière » renforcée.



Ils ont appris à jongler avec des distances, des horaires, de la distanciation sociale mais surtout ont découvert des destinations de proximité dépaysantes.



Des territoires se sont ainsi révélés d’où globalement une meilleure répartition des flux touristiques bénéfique en termes de disponibilités, de respect de l’environnement (évitement des pics de fréquentation donc d’exploitation), de meilleure répartition des recettes touristiques et d’amortissement des infrastructures, tout ceci au profit des écosystèmes locaux.



Nombre de territoires ont développé des offres de séjours télétravail & loisir. La personnalisation des séjours est facilitée par une offre élargie à tous les types d’hébergements et d’activités de loisir. Elle permet de sortir des sentiers battus, de s’adonner au slow tourisme, d’être plus attentif aux ressources disponibles, en recherchant des lieux où la nature est généreuse, préservée et respectée.



La nouvelle demande touristique est la résultante des nouveaux enjeux socioéconomiques.



TourMaG - La pandémie a-t-elle accéléré de nouvelles tendances ?



Guy Raffour : Oui, les Français ont énormément évolué pendant les deux ans de pandémie. Leur besoin vital de partir se situe au plus haut et ils ont soif de rattraper le temps perdu. Ils ont eu le temps de prendre du recul, de réfléchir à leur existence, à leurs priorités, à leur façon de vivre, de travailler et de prendre des vacances.



De ce fait j’ai personnellement analysé des milliers de verbatims issus des interviews quantitatives et mené des focus qualitatifs pour produire une analyse détaillée sur les nouvelles attentes des Français avec des recommandations pour les acteurs de l’offre.



Nombre de comportements nés de cette période vont perdurer et d’autres existants se sont amplifiés.



Pour accentuer ses chances de réussite je ne peux donc que conseiller de disposer de cette étude reconnue pour sa pertinence. Elle accompagnera les acteurs au moment du besoin avec des slides didactiques et thématisés.



Ils y trouveront le bilan de l’année 2021 en courts et longs séjours, en séjours marchands et en vacances, le taux de départ global, le nombre de types de séjours pris avec une analyse combinatoire, les hébergements préférés, les 25 nouveaux critères de choix des destinations, le montant total dépensé en moyenne par foyer pour le principal long séjour marchand,…



Mais aussi le Besoin vital de partir en 2022, les intentions détaillées de départs pour cette année 2022 avec une projection sur cet été, les départs en France et à l’étranger et DOM-TOM en 2019, 2020, 2021 et la prévision 2022, les types de destinations envisagés par les Français pour 2022 (mer, montagne, campagne etc.).



Une partie importante de l’étude est dédiée au e-tourisme : la consultation en ligne pour préparer ses séjours de loisir, les M-touristes, les devices utilisés par les e-touristes et leur complémentarité, la lecture des avis et leur influence, la réservation en ligne de tout ou partie des prestations des séjours.



Comme vous le voyez, accéder à ce Baromètre c’est accéder à un condensé de mois de travail livrés « clef en mains ». Il permet aux acteurs de gagner du temps, d’avoir plus de visibilité et de mieux cibler leurs actions de production et de communication aux attentes des Français.