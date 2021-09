Le symbolisme chez les mongols

En gestes - Les gestes symboliques suivent la tradition du côté droit et du mouvement du soleil :



Dès qu’on passe le seuil pour entrer chez quelqu’un, on s’avance par le côté droit.

Quand on sert du thé au lait, on procède de manière que le thé soit également tourné dans le sens du soleil.

En faisant les trois tours autour d’un « ovoo » dans le sens du soleil (des aiguilles d’une montre), on fait les offrandes vers les esprits maitres des lieux.

Donner ou prendre de la main gauche est très impoli.