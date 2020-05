Léa : C’est la guerre. Macron l’a dit.

Comme les agences payent après le départ (au moins celles membres de réseaux, c’est-à-dire au moins 80% d’entre-elles), comment les TO acceptent-ils de ne pas réclamer une part de cette trésorerie conservée par les agences ?



Ça fait plus d’un mois que je me pose cette question et que je ne comprends pas comment les TO (qui, pour la plupart, se sont déjà pris une belle ardoise de Thomas Cook il y a 6 mois) continuent à tenir le coup.



Comme il n’y a pas de raison que je me prenne la tête toute seule dans mon coin, je te laisse y réfléchir un peu avant de lire la suite de mon post.



== INTERLUDE == (pendant ce temps-là, fais-toi un thé, une tisane, ou ce que tu veux)



En fait, après avoir fait de longues et vaines recherches, j’ai eu un éclair de lucidité et j’ai consulté mes collègues de la rédac : « vous auriez les chiffres de la répartition des ventes des TO entre les ventes directes et les ventes via agences ? ».



Céline (organisée, infaillible, carrée, omnisciente) m’a dégainé ce tableau qui date d’un peu plus d’un an :