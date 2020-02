Les Escales PONANT 2020

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

PONANT repart à la rencontre des agences de voyages et de ses clients du 22 avril au 10 septembre 2020 dans plusieurs villes de France.

Premier rendez-vous : Toulouse du 22 au 24 avril 2020.

Rédigé par Saliha Hadj-Djilani le Lundi 10 Février 2020

Les invités seront embarqués dans un véritable parcours expérientiel : animations photos, conférences animées par des experts, découvertes des destinations grâce à notre table digitale tactile interactive, immersion 360° dans les nouveaux navires PONANT Explorers et Le Commandant-Charcot grâce à la réalité augmentée … un programme varié et interactif.



Les participants pourront découvrir l’univers PONANT : une flotte récente et luxueuse, un design raffiné, une atmosphère intimiste, une gastronomie délicate orchestrée par des Chefs français, des itinéraires inédits, un art de vivre à la française, des rencontres avec les populations locales…



Des naturalistes passionnés et passionnants partageront tout leur savoir, dans un esprit de convivialité et d’échanges.



L’occasion également de découvrir PAUL GAUGUIN CROISIERES, le spécialiste de Tahiti et ses îles, qui a rejoint récemment la famille PONANT.



Les agences de voyages, qui pourront inviter leurs clients à vivre cette expérience unique à leurs côtés, pourront tenter leur chance et participer à notre grand tirage au sort : à la clef, une croisière PONANT à gagner !

Informations sur Les Escales PONANT 2020 Toulouse : du 22 au 24 avril

• Vaucluse : du 27 au 29 mai

• Strasbourg : du 10 au 12 juin

• Rennes : du 17 au 19 juin

• Paris : du 7 au 10 septembre



Pour toute information complémentaire, contactez

du 22 au 24 avrildu 27 au 29 maidu 10 au 12 juindu 17 au 19 juindu 7 au 10 septembrePour toute information complémentaire, contactez lesescales@ponant.com

Retour sur les Escales Ponant 2019

Contacter Ponant Téléphone : 04 91 16 16 28



Site web : www.ponant.com



04 91 16 16 28

Lu 182 fois Notez



Dans la même rubrique : < > MSC Croisières enrichit sa flotte avec des technologies environnementales de nouvelle génération