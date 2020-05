Les hôteliers antillais demandent l'ouverture d'Orly pour le 26 juin 2020 prochain

Considérablement touchés par la crise sanitaire depuis le 17 mars 2020, les professionnels de l’UMIH Guadeloupe, de la F.APHT, du Cluster du Tourisme en Martinique, de l’UMIH Martinique de l’AHSM (St Martin) vivent une situation inattendue et dramatique de cessation d’activité,.



Les hôteliers antillais évoquent les "pertes d’exploitation insupportables dès le court terme, risquant de mettre en péril de nombreux acteurs de la filière si rien n’est entrepris pour compenser leurs pertes d’exploitation.



Le tourisme Antillais est constitué d’une multitude de filières et d’acteurs hétéroclites qui font la richesse de l’offre Antillaise, et cette palette diversifiée fait vivre beaucoup de monde.



Aujourd’hui, les recettes sont à Zéro, des charges demeurent, et beaucoup de nos professionnels ne sont pas admissibles aux mesures concernant le chômage partiel et le PGE, situation aggravant leurs difficultés, et celles de leurs personnels qui ont à assurer leurs responsabilités familiales et sociétales."



Sans méconnaître les risques liés à la crise sanitaire, et les préconisations à respecter, car nous sommes très attentifs à la priorité à accorder à la santé de tous, il est URGENT pour eux, comme pour tous, alors que nous sommes en Zone verte, peu affectés par le COVID 19 en nette diminution, de redémarrer au plus tôt l'ensemble des activités qui sont tributaires du trafic aérien, sans mesure de distanciation compte tenu des sécurités en place, et sans quatorzaine dissuasive pour les passagers.