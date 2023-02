Les métiers de la RSE désormais au cœur de la stratégie des entreprises

TourMaG.com – Dans de plus petites entreprises, ce sont des services externalisés ?



Delphine Stroh : Cela peut être externalisé quand un entreprise entame des démarches RSE.



Quand il y a besoin d’une expertise très précise, il est possible de faire appel à des cabinets experts sur une thématique.



Dans les grandes entreprises, il y a un service estampillé. Les grands groupes se structurent. Chez Accor par exemple, nous avons des personnes, qui ne sont pas 100% dédiées, mais qui pilotent des sujets au sein de services.



Idem, dans les régions, nous avons de plus en plus de personnel dédié à ces sujets, qui ne les endossent pas comme des casquettes mais en supplément de leurs missions plus opérationnelles.



TourMaG.com - Pourquoi mettre en place une démarche RSE en entreprise ?



Delphine Stroh : D’abord, c’est une obligation légale. Ce qui peut différer, c’est le niveau d’implication et donc de budget.



En plus de l’aspect réglementaire, mener une politique RSE a un bénéfice sur l’image, côté client, comme investisseur.



TourMaG.com – Quelle est la démarche RSE du groupe Accor ?



Delphine Stroh : Dès les années 90, ces leviers environnementaux, et de solidarité ont été activés. Au départ, en parallèle du modèle économique de l’entreprise.



Ces dernières années, le challenge est d’imbriquer le développement durable et le modèle économique.



Nous avons une longueur d’avance, que l’on tient toujours, pour aller plus loin sur les sujets liés au carbone et autres thématiques.