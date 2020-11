Lidl Voyages : pourquoi l'enseigne a-t-elle arrêté les ventes jusqu'à fin 2020 ?

TourMaG.com - Comment anticipez-vous la production de l'année 2021 ?



Mélanie Lemarchand : Nous allons bientôt communiquer dessus, en mettant la France à l'honneur.



Nous allons renforcer notre production sur notre pays, avec des campings, des locations, hébergements individuels. Nous répondrons un peu aux consignes données aux Français c'est à dire : le plein air et de l'espace.



La montagne nous y serons, mais pas avant un moment, peut-être en février, mais ce n'est pas sûr. L'Europe cela va dépendre des réouvertures, mais nous nous projetons sur la Grèce, l'Espagne ou l'Italie.



TourMaG.com - J'ai cru entendre que vous étiez pour un retour de l'ordonnance. Cette position va à l'encontre des autres agences de voyages. Pourquoi être en faveur d'une prolongation de l'ordonnance ?



Mélanie Lemarchand : J'étais très surprise de lire que les agences étaient contre celle-ci. Je suis en faveur, car nous allons pouvoir réactivité un process très carré, fluide et facile dans le discours du client.



En fait, nous allons avoir deux cas de figure, les clients qui ont connu une annulation lors de l'ordonnance, donc un avoir de 18 mois. Si cela a créé un certain mécontentement de la part des clients, cela nous a protégés, TO comme distributeur, de milliers d'euros de chiffre d'affaires à ne pas rembourser.



Puis maintenant nous allons faire face à une autre typologie de clients, qui devra lui être remboursé. La gestion en tant que professionnel, ce n'est pas facile, mais avec le client ce n'est pas facile non plus.



J'ai peur que cela réveille les mécontents de l'avoir et qu'ils demandent un remboursement. Ainsi avec une prolongation, nous préservons notre chiffre d'affaires, nos tour-opérateurs, puis nous avons un discours unique à adresser à nos clients.



Nous évitons des tensions avec nos clients.