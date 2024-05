Lits froids : "Airbnb a fait plus en 50 ans que les politiques publiques"

Nous avons distingué ce qui relève du flux, c'est-à-dire les nouvelles autorisations à venir.



Nous allons permettre à un meublé de devenir meublé touristique même s'il est classé E, alors que l'Assemblé prévoyait de s'arrêter à D.



Concernant le stock, les propriétaires pourront se mettre en conformité avec la loi climat et résilience sous 10 ans, et non 5 ans, pour ne pas trop déstabiliser le tissu des meublés touristiques dans certains territoires, comme les stations de ski qui comptent parfois jusqu'à 80% de passoires thermiques,

C'est un dossier sensible et important, nous avons posé les bases et ramené de la sérénité dans un sujet pas évident.



L'écart de 20 points entre classés et non classés de 20% était important à conserver, pour inciter ceux qui veulent monter en gamme, ce qui est attendu,

" poursuit Sylviane Noël.Pour l'autre rapporteur, ce projet de loi s'inscrit dans un contexte politique et fiscal épineux.D'ailleurs le ministre délégué chargé du Logement, Guillaume Kasbarian a tenu à saluer les avancées parlementaires du début de semaine sur cette question." précise Jean-François Husson, rapporteur de la commission des finances.L'inexorable montée en gamme du tourisme français passera aussi par les annonces Airbnb.Les sénateurs ont été clairs,, elle apporte quelques solutions.