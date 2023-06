Londres : les réservations sont ouvertes au The Peninsula London

L’architecture de The Peninsula London a été conçue pour se fondre de façon harmonieuse parmi les bâtiments historiques du quartier de Belgravia.Lesd’un raffinement sobre sont dotées de mobilier, de tissus et d'œuvres d'art créés sur mesure, qui évoquent l'atmosphère d'une élégante résidence privée. Elles disposent toutes de dressings lambrissés en acajou, de superbes salles de bains en onyx miel et d’aménagements personnalisés créés par des artisans britanniques de renom. Nombre d’entre elles sont dotées de baies vitrées offrant des vues incomparables sur l’Arc de Wellington et le quartier historique de Belgravia.L'hôtel, ainsi quese déploient autour d'une vaste cour intérieure, aménagée dans le style d'un jardin anglais classique. Située en retrait de la rue, cette cour offre un accès simple à l’établissement, et propose un service de voiturier et un garage souterrain.. Brooklands, le restaurant signature installé en rooftop propose une cuisine britannique contemporaine, élaborée par le chef étoilé Michelin Claude Bosi ainsi qu'un salon de dégustation et de conservation de cigares dirigé par Manu Harit, certifié « Master of Havana Cigars ».Le restaurant Canton Blue et son bar attenant, Little Blue, proposent, eux, une cuisine, des cocktails et des thés chinois qui se veulent innovants, dans un décor exotique célébrant le mariage des cultures asiatique et britannique né du commerce des épices.Le traditionnel Afternoon Tea de Peninsula ainsi que des plats d’inspiration internationale sont servis sous les hauts plafonds de The Lobby, souvent accompagnés de musique live. Enfin, The Peninsula Boutique & Café propose tout au long de la journée une offre de restauration plus informelle, composée notamment de salades, de sandwichs et de douceurs fraîchement préparés., The Peninsula London proposera à ses clients une large gamme de soins de relaxation et de bien-être dans son. Des cours et ateliers de sport seront organisés dans son centre de fitness. L'établissement possède également une piscine intérieure de 25 mètres., tous à la pointe de la technologies. Le must ? La vaste salle de bal St. George d’un seul tenant et sans colonne, avec des ascenseurs suffisamment grands pour accueillir des voitures !telles que Asprey London, DMR - David M Robinson Jewellery and Watches, Mouawad et The Peninsula Flower Shop. Mais, Harrods et les boutiques de Bond Street ne sont qu'à quinze minutes à pied. Bien entendu, les clients pourront aussi s'y rendre avec l'une des luxueuses voitures avec chauffeur de l’hôtel.Créé en 1928, le groupe hôtelier The Peninsula exploite des établissements prestigieux dans dix grandes villes. À son fleuron basé à Hong Kong s’ajoutent désormais les hôtels de Shanghaï, Tokyo, Pékin, New York, Chicago, Beverly Hills, Bangkok, Manille, Paris, Istanbul et bientôt Rangoon.