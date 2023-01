Appli mobile TourMaG



Luxe : des voyageurs en quête de prestations haut de gamme en 2023 6% des Français prévoient de séjourner dans un établissement de luxe en 2023

Envoyer à un ami Partager cet article

Voyager sera une priorité pour les Français en 2023, selon une étude de Mariott Bonvoy : 38% d'entre eux prévoient même de s'offrir davantage d'escapades et 35% de dépenser plus. Enfin, 6% des Français prévoient de séjourner dans un établissement de luxe.

Rédigé par PAULA BOYER le Vendredi 20 Janvier 2023

Finie la pandémie de coronavirus ? En tous cas, les Français semblent avoir moins peur d'être contaminés et cela renforce leur envie de voyager en 2023 et d'y consacrer de l'argent.



C'est ce qui ressort de l'étude que vient de rendre publique Mariott Bonvoy, un programme (1) mis en place par le groupe hôtelier américain spécialisé dans l'hôtellerie de luxe, Marriott International.



Réalisée entre le 25 et 30 novembre 2022 auprès de 2 012 Français représentatifs de la population française adulte, l'étude Mariott Bonvoy s'inscrit dans une investigation plus large portant sur 14 000 adultes à travers l’Europe et le Moyen-Orient.



Selon cette étude, 81% des Français prévoient de s'offrir des vacances en 2023 et un nombre très significatif d'entre eux (38%) envisagent même de faire davantage d’escapades qu'en 2022.



Seuls ceux qui ont les revenus les plus faibles et sont particulièrement impactés par la hausse des prix et des carburants, renonceront à "partir" en 2023.



Bien-être et souci de l'environnement, des préoccupations montantes Selon l'étude Mariott Bonvoy, 64% des futurs vacanciers français ont envie de séjours qui permettent de "s'évader", de faire une "pause dans leur vie quotidienne" et de "prendre davantage en considération leur bien-être".



Et si le prix reste un facteur déterminant lorsqu'il s'agit de choisir un hébergement de vacances, la propreté (56%), l’emplacement (55%) et la tranquillité (43%) sont désormais des critères très importants.



Plus de la moitié des Français interrogés (54%) souhaitent aussi explorer de nouvelles destinations et de nouvelles cultures.



Pour véritablement s’imprégner de la culture locale, 17% prévoient de prendre des «vacances prolongées» , c’est-à-dire d’une durée de trois semaines ou plus dans une même destination. La possibilité de télétravailler devrait d'ailleurs permettre à nombre d'entre eux de concrétiser cette aspiration, d'autant plus que le mix vacances/télétravail évite de trop amputer le "quota" de congés annuels.



Autre enseignement : la "durabilité" est désormais une préoccupation intégrée, à des degrés divers, par deux tiers des Français : quatre sur dix (43%) se déclarent soucieux de l’impact environnemental de leurs vacances et 30% vont jusqu’à dire qu'ils ne dépenseront de l'argent qu'auprès d'entreprises ayant un impact environnemental positif.



Conséquence logique, ce sont les voyages de courte distance - réputés moins émetteurs de CO2 - qui ont la préférence.



Ainsi, 57% des Français interrogés prévoient de passer des vacances dans l'Hexagone en 2023. Les destinations les plus populaires sont, ensuite, l’Espagne, suivie de l’Italie, du Portugal et de la Grèce.

Des voyageurs en quête de prestations haut de gamme Toujours selon l'étude de Mariott Bonvoy, bon nombre de Français se montrent très soucieux de privilégier leur budget vacances - quitte à sacrifier d'autres dépenses jugées moins prioritaires - à voyager hors périodes de pointe, à partager une chambre avec un enfant ou carrément à partir en vacances sans les (grands) enfants.



En revanche, seul un petit tiers des Français interrogés envisage de choisir une destination moins chère ou un hébergement moins onéreux.



A contrario, 35% des voyageurs français prévoient de dépenser plus pour leurs vacances en 2023 qu'en 2022. Et 6% prévoient même "de séjourner dans un véritable établissement de luxe".



Le monde du luxe ne semble donc pas devoir connaître la crise. Signe de confiance en l'avenir, les ouvertures d'hôtels prestigieux se multiplient depuis quelques mois et d'autres sont annoncées pour les mois à venir.



Pendant les récentes fêtes de fin d'année, les palaces et des grands hôtels parisiens semblent d'ailleurs avoir fait le plein.



Prenons, à titre d'exemple, deux prestigieux établissements parisiens. Le Royal Monceau Raffles Paris pour commencer. "Autour de Noël et du Nouvel an, nous étions sur certains jours à un taux d’occupation maximal" , confie son Directeur général, Nicolas de Gols. Et d'ajouter : "Il était intéressant d’observer à quel point le prix moyen des chambres sur la période de fêtes de fin d’année a beaucoup augmenté" .



Les niveaux d'avant le Covid ont alors été retrouvés par le Royal Monceau Raffles Paris. "Et, même mieux" , précise encore Nicolas de Gols. "Nos clients dépensent beaucoup plus qu’avant la période de Covid.



A voir si cela est temporaire de par l’euphorie de la période post-Covid ou si ce sont de nouvelles habitudes de consommation. Nous sommes positifs sur les prochains mois car, déjà, de nombreux critères nous confirment cette tendance".



Si au Royal Monceau Raffles Paris comme ailleurs, les clients réservent moins en amont qu'autrefois (50% des réservations s'y sont faites entre un et trois mois à l’avance), les Européens, les Américains et les Moyen-Orientaux n'en ont pas moins afflué, très nombreux, au moment des fêtes de fin d'année.



Si bien que le Palace de l'avenue Hoche n'a pas souffert de l'absence de la clientèle russe et chinoise. Bien mieux, les premières semaines de janvier "s'annonçaient bien", avant la Fashion week qui fait d'ordinaire affluer les clients internationaux au Royal Monceau Raffles Paris.

Les grands hôtels parisiens ont retrouvé leur fréquentation d'avant Covid Prenons ensuite l'hôtel InterContinental Paris le Grand, un cinq étoiles prestigieux situé à deux pas de l'Opéra Garnier.



Selon Christophe Laure, son Directeur général, b[l'établissement "a enregistré un taux d'occupation de 90% au moment des fêtes". L'hôtel était même "complet pour le réveillon du Nouvel an" . "Ces résultats ont dépassé nos prévisions et nous avons retrouvé un niveau égal à l'avant-Covid", précise Christophe Laure. ]b



Le directeur général de l'InterContinental Paris le Grand observe, lui aussi, une tendance à réserver moins longtemps à l'avance. "Néanmoins , précise-t-il, les fêtes de fin d'année se prévoient en amont et en famille".



Cette année, c'est plutôt la météo qui a joué les trouble-fête à la dernière minute. "A Noël, nous avons eu beaucoup de changements en dernière minute dus à la tempête aux Etats-Unis" , explique Christophe Laure.



De ce fait, "certains clients américains ont été contraints d'annuler leur séjour", mais comme "des clients européens ont massivement réservé", cela a permis à l'InterContinental Paris Le Grand "d'avoir un taux d'occupation très élevé" .



Pendant les fêtes de fin d'année, l'affluence des clients européens, américains et sud-américains a d'ailleurs permis de palier à l'absence des Russes et des Chinois.



A l'InterContinental Paris Le Grand aussi, janvier qui est toujours un mois relativement calme, promettait, selon Christophe Laure, son Directeur général, "d'être plutôt positif".



Ces deux exemples confirment que, sauf brusque revirement, le monde du luxe devrait continuer à bien se porter.



(1) Dans le cadre du programme Mariott Bonvoy, les membres peuvent gagner des points et les échanger contre des séjours dans des hôtels et des "expériences transformatrices et révélatrices à proximité de chez eux ou dans le monde entier".



Lu 116 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Deux-Sèvres : l'Alexandra Palace décroche sa cinquième étoile Mandarin oriental propose une offre "En voiture à travers les Alpes"