MSC Croisières : "Ocean Key, un projet pro-actif en matière de protection de l'environnement"

TourMaG.com - Ce qui est complexe c'est que la croisière est montré du doigt sur plusieurs sujets : le CO2, mais aussi les fumées ou encore le sur-tourisme...



Patrick Pourbaix : Je suis prêts à répondre à toutes les questions ! Je rappelle quelques chiffres qu'il faut mettre en perspective.



Le transport maritime c'est entre 50 000 et 70 000 navires dans le monde. Et l'activité croisière (300 bateaux) représente 0,6% de l'activité maritime globale.



Alors après comme vous le précisez il y a d'autres sujets : l'oxyde d'azote et l'oxyde de souffre. Ce sont les vraies problématiques du transport maritime. Le secteur est responsable de 10% des émissions de d'oxyde de souffre et 20% pour l'oxyde d'azote.



Les filtres installés sur nos navires réduisent ainsi 85% des émissions d'oxyde d'azote et 97% des oxydes de souffre.



Nous venons de prendre livraison du MSC Grandiosa premier des cinq navires propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL) commandés par notre compagnie. Cette propulsion permet de réduire de 20% les émissions de CO2.Et il est bien sûr équipé de tous les filtres nécessaires.



Et puis il est important de rappeler que nous sommes la première compagnie au monde à compenser nos émissions de CO2 depuis le 1er janvier 2020.