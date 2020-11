MTO Travel : des hôtels de séjour et un circuit auto tour pour découvrir le Monténégro Entre ses fjords spectaculaires, ses plages de rêve, ses montagnes entrecoupées de canyons et sa faible fréquentation touristique, le Monténégro est le secret bien gardé de l’Adriatique.

MTO Travel, spécialiste de la destination depuis de nombreuses années, propose des hôtels tout confort et des auto tours pour découvrir le Monténégro.

Des hôtels 4 étoiles tout confort L’hébergement proposé pour les séjours de MTO Travel est tout confort grâce à une offre d’hôtels 4 étoiles réputés comme l’hôtel Palas et l’hôtel Castellastva à Petrovac, une jolie station balnéaire réputée pour son climat ensoleillé et ses belles plages de sable.

L’hôtel Palas Situé à Petrovac, face a la plage, l’hôtel Palas, entièrement rénové en 2011, propose 171 chambres spacieuses parfaitement équipées (salle de bains avec douche italienne, sèche-cheveux, minibar, coffre-fort, climatisation, télévision par câble, ligne téléphonique directe). 90 chambres ont vue sur la mer et la plupart disposent d’un balcon privatif.



Pour la détente, l’hôtel possède une piscine extérieure et intérieure ainsi que des espaces verts, sans oublier le centre de wellness & spa construit lors de la rénovation des années 2010. Quant à l’espace séminaire, il permet de joindre l’utile à l’agréable et de faire un séjour business dans un cadre de rêve.



Le restaurant de l’hôtel Palas entièrement rénové en 2020, propose une cuisine locale et internationale sous forme de buffet et show cooking et des boissons sont offertes de 11h à 23h dans le cadre de la formule tout inclus. Côté loisirs, l’équipe de l’hôtel offre un programme d’animations de jour comme de nuit, ainsi qu’un mini-club pour les enfants de 5 à 11 ans.



L’hôtel Castellastva Non loin de la plage, au cœur de la station balnéaire de Petrovac et à moins de 50 km de l’aéroport, l’hôtel Castellastva offre tout le confort nécessaire à ses hôtes. Totalement rénové en 2014, il propose 171 chambres confortables avec balcon dotées de tous les équipements modernes (salle de bain avec douche, d'un minibar, coffre fort, télévision par câble/satellite, téléphone, connexion wifi).



Pour les loisirs, les clients apprécient particulièrement la piscine extérieure entourée de végétation méditerranéenne et le centre de wellness (sauna finlandais, bains vapeur, salle de fitness). Pour des vacances en toute tranquillité, les parents pourront confier leurs enfants, de 5 à 11 ans, au mini-club de l’hôtel et profiter notamment des animations tout au long de la journée.



Le restaurant de l’hôtel Castellastva propose un buffet de spécialités monténégrines et les clients peuvent aussi profiter de boissons à volonté dans le cadre de la formule tout inclus de 11h à 23h.



Un circuit auto tour de 8 jours/7 nuits



Après votre arrivée à Pogdorica, vous aurez droit à un programme de visite du Monténégro qui vous donnera un bel aperçu du pays. Vous commencerez par découvrir le superbe canyon du Tara dans les environs de Zabljak, puis vous irez à la ville de Kotor, une magnifique cité médiévale inscrite à l ̉UNESCO et au lac Skandar, connu pour la diversité de sa flore et de sa faune avec notamment de nombreux oiseaux migrateurs.





Pour vos réservations d’hôtels et de circuits au Monténégro avec MTO Travel :

