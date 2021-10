A la tête de son agence conseil, à taille humaine, spécialisée en marketing/communication, elle accompagne les acteurs du tourisme dans leur stratégie marketing & co-branding.

Ecouter, inventer, innover et rentabiliser sont les mots clés qui entretiennent et développent la confiance de ses clients.

Aujourd’hui, Murielle Barreau intervient sur des projets marketing stratégiques et opérationnels, et accompagne des grandes marques du tourisme (TO, réseaux) et institutionnels Offices du tourisme.

Créative, et en ébullition constante, elle apporte son expertise et son professionnalisme aux acteurs du tourisme, et intervient sur d’autres secteurs d’activité également.



1988- Pierre & Vacances, marchés TO France/Espagne.

1991- Hôtels Anchorage, commerciale TO et agences de voyages.

1993 - Vacances Transat- assistante commerciale/marketing.

1997- Vacances Transat -responsable Marketing / gestion et coordination de la politique marketing en France pour marque TO Vacances Transat.

2000- Groupe Transat-directrice Marketing pour les marques du groupe (Vacances Transat-Bennett-Brokair). Elle coordonne également le marketing de la compagnie aérienne Air Transat.

2009- ITG Consulting-Consultante en marketing/communication.

2012- Chef entreprise- création de sa société Vecteur Marketing & Communication/ agence conseil.