Maîtriser l’art du netwoking en temps de confinement

« A quoi cela sert-il de réseauter ? »



La question m’est encore parfois posée en cours.



Certains jeunes, pourtant très à l’aise sur les réseaux sociaux ne voient pas l’intérêt d’un profil professionnel à jour et animé sur LinkedIn (la plateforme préférée des Français).



Petit aparté avant de se concentrer sur le networking digital, n’oublions pas que le réseautage a une déclinaison « en live » (plateformes Meet up, Eventbrite, etc.) qui proposent des ateliers, conférences, apéros pros.



Mais cela n’est pas dénué d’intérêt en temps normal pour se faire connaître, décrocher un rendez-vous, un stage, une embauche ou un contrat.



Le réseautage est un « art » que l’on se doit d’acquérir dès que l’on aborde le marché du travail, il est d’ailleurs de plus en plus enseigné aux étudiants dans les grandes écoles.



Même s’il est vrai que le retour sur investissement peut être long, travailler son réseau professionnel, c’est la carte de visite digitale par excellence !