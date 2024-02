Maldives : Masdhooq Saeed, nouvel directeur général du Sun Siyam Iru Veli 125 Suites exclusives

Masdhooq Saeed, le nouveau directeur général qui est persuadé que "le luxe est un sentiment", a pour mission d'offrir aux clients "des expériences sans précédent, véritablement authentiques" et " d'élever Sun Siyam Iru Veli vers de nouveaux sommets".



Mardi 27 Février 2024

Le Sun Siyam Iru Veli, Maldives a un nouveau directeur général : Masdhooq Saeed.



Au cours de ses plus de vingt-deux ans d'expérience dans l'industrie hôtelière, Masdhooq Saeed s’est forgé une solide réputation auprès d’enseignes renommées telles que One&Only Resorts, Jumeirah Hotels and Resorts, et Six Senses Hotels Resorts and Spas.



Son expertise, explique un communiqué du groupe Sun Siyam Resorts, englobe la supervision de toutes les facettes de la division Hébergement, la direction de projets de préouvertures aux Maldives et en Chine, et le rôle crucial joué dans le rebranding réussi de Diva Maldives en LUX* South Ari Atoll en 2011.



Grâce à son leadership, poursuit le communiqué, LUX* North Male' Atoll a obtenu la première place sur TripAdvisor seulement cinq mois après son ouverture en 2019.

La vision du luxe de Masdhooq Saeed Masdhooq Saeed a une vision du luxe bien à lui. « Le luxe est , dit-il, un sentiment, pas un produit. C'est un lien émotionnel que nous créons avec nos clients et la myriade d'expériences que nous proposons.



Nos clients recherchent des expériences personnalisées et uniques qui correspondent à leurs valeurs éthiques plutôt qu'à la valeur monétaire. C'est ce qui motive nos invités. Et lorsque vous parvenez à établir ce lien, vous gagnez les cœurs, les esprits et bien plus encore. »



Aussi "des expériences sans précédent, véritablement authentiques" et à " élever Sun Siyam Iru Veli vers de nouveaux sommets». Une feuille de route pour le moins ambitieuse.



Lire aussi : Sun Siyam Resorts : le tourisme durable au premier plan de l’expérience client , dit-il,Aussi Deepak Booneady , PDG de Sun Siyam Resorts , n'hésite-t-il pas à afficher sa confiance dans les capacité du nouveau directeur général à offrir aux clientset à

Sun Siyam Iru Veli : 125 Suites exclusives Situé à 40 minutes en hydravion de l’aéroport international de Malé sur l’atoll Nilandhe Sud des Maldives, Sun Siyam Iru Veli compte 125 Suites exclusives avec piscine, posées sur l’eau ou la plage. Le restaurant principal Aqua Orange les pieds dans le sable, propose un menu différend chaque jour et une grande variété de produits de l’océan.



Sun Siyam Iru Veli appartient au groupe Sun Siyam Resorts, un groupe hôtelier maldivien, qui a soufflé l'année dernière les 25 bougies du premier de ses somptueux Resorts, le Sun Siyam Vilu Reef.



Depuis 1998, le portefeuille du groupe s'est étendu à six îles privées de luxe aux Maldives. S'y ajoute un Boutique-hôtel au Sri-Lanka.

