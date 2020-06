Mandataires, Enseignes... Quelle stratégie de distribution pour TUI France ?

Ces derniers pourraient aussi être tentés de se regrouper pour reprendre leur propre agence. Par le passé, cela avait déjà été tenté… avec des résultats mitigés.



En effet, les variables sont importantes : certaines agences situées dans des galeries commerciales par exemple, règlent des loyers conséquents et sont contraintes à des horaires difficilement compatibles quelquefois avec un équilibre comptable. Et convaincre les banquiers ne sera pas facile dans le contexte actuel...



Pour les mandataires, reprendre des baux commerciaux (parfois conséquents) des contrats de travail avec des primes et des avantages salariaux supérieurs aux leurs et à ceux de leurs collaborateurs, ce ne sera pas chose aisée non plus. Cela pourrait même créer quelques remous...



Par ailleurs et compte tenu du contexte, ils y réfléchiront à deux fois avant de signer… Et en tout cas, pas sans contreparties !

Bien entendu, ils n'ont pas le monopole des opérations. D’autres réseaux se sont déjà manifestés. Par ailleurs, des agences “Enseigne” (environ une cinquantaine) pourraient également y prétendre.



Mais à notre connaissance, rien de bien significatif. Bien entendu, il y a fort à parier que TUI France privilégiera, autant que possible, la vente par "lots"… et de préférence à des réseaux "amis".



Autre élément qui pourrait changer la donne : le contrat qui régit actuellement les relations entre le producteur et ses mandataires, va subir des modifications à court terme. Ne serait-ce que pour la disparition de Passion des Îles par exemple, qui réduira forcément le catalogue et, potentiellement, le volume des ventes.



Mais force est de constater aujourd’hui que les planètes sont au rendez-vous et parfaitement alignées pour faire d’une pierre deux coups : améliorer les conditions contractuelles des mandataires et, last but not least, réduire l’impact économique et social des licenciements.



Personne ne s'en plaindra !