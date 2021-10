Mariage entre Shanti Travel et Tierra Latina, pour quelles ambitions ?

TourMaG.com - Où en est la reprise pour Tierra Latina ?



Chloé Proust : Cette question tombe bien, car nous venons tout juste de faire un point avec Shanti Travel sur le sujet.



Nous sommes à +45% par rapport à septembre et octobre 2019 que ce soit au niveau de la demande et des confirmations. C'est énorme. Nous travaillons d'arrache-pied et ça fait énormément de bien de connaître ce genre de fatigue, après deux années très compliquées.



C'est un peu ce que j'avais anticipé : la reprise est brutale et non progressive. La demande est telle que nous avons besoin de bras, nous cherchons un expert voyage en France et/ou Argentine, en fonction du profil.



Les demandes en BtoC proviennent pour beaucoup en direct, donc pas seulement des repeaters.



Nous avions mis des gros moyens en SEO et cela paye maintenant, c'est une bonne chose.



La Covid-19 nous a permis de nous rende compte que notre concept est très puissant, nous l'avons vu avec les activités en ligne et les box des fêtes de fin d'année.



TourMaG.com - Et pour Shanti Travel ?



Jérémy Grasset : Nous sommes ouverts au Sri Lanka, à Oman, Jordanie, Arménie et Géorgie. Le reste est toujours fermé à date.



Nous espérons une ouverture de l'Inde et l'Indonésie d'ici la fin d'année.



TourMaG.com - D'ailleurs vous êtes l'une des rares entreprises à avoir fait le pari de créer des visites digitales, mais aussi des cours de danse et de cuisine tout au long de la crise. Qu'en tirez-vous ?



Chloé Proust : C'était le moyen de faire vivre nos prestataires sur place et de garder le lien avec notre communauté.



L'expérience a été enrichissante. Le tango ne s'est jamais arrêté, un petit groupe s'est constitué autour de l'activité.



Pour les autres, nous les avons arrêtés durant l'été, pour prendre des vacances et pour préparer la reprise, mais nous avons en tête de relancer la machine.



Nous devons pérenniser les acquis de cette crise, ce serait dommage de ne pas le faire.