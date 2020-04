Marseille : MSC et le Club de la Croisière font don de 4 tonnes de denrées alimentaires

« Durant cette période de profonds bouleversements, il est de notre devoir citoyen d’aider les populations les plus fragilisées en leur faisant don de denrées alimentaires et d’articles de première nécessité.



Je salue la générosité de la compagnie MSC Croisières qui n’a pas hésité à déployer un dispositif important pour mettre à disposition ces marchandises.



Je suis également touché de voir que la coordination locale avec le Bataillon de Marins Pompiers, les services des douanes portuaires et la Préfecture des Bouches-du-Rhône se fait de façon efficiente et apaisée.



Cet esprit est totalement dans l’ADN de l’ensemble des activités du secteur de la croisière en local et au niveau international » , expose M. Jean-François Suhas, Président du Club de la Croisière Marseille Provence.