Marseille : le Fam Trip Pré-DITEX l'affiche bien... complet !

Lundi 16 mars



10h30 - Check-in hôtel Sofitel 5* Vieux Port pour 2 nuits

11h00 - Rendez-vous dans le hall de l’hôtel et départ en bus pour le Vallon des Auffes, petit port de pêche coloré

11h20 - Apéritif pétanque

12h20 - Déjeuner bouillabaisse

14h30 - Départ en bus pour le quartier Business Euromediterranée

14h50 - Visite de la Tour La Marseillaise de l’architecte Jean Nouvel et de ses salles de réunion surplombant le Port

15h40 - Départ pour les Terrasses du Port et les Docks Village

16h00 - Visite du centre commercial en front de mer Les Terrasses du port et de son Rooftop

16h30 - En bus vers le Mucem

16h50 - Visite du Mucem, Musée National des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée

17h30 - Retour hôtel en bus et temps libre

19h15 - Rendez-vous dans le hall de l’hôtel

19h40 - Dîner avec des représentants de l’Office de Tourisme et des Congrès



Mardi 17 mars



9h00 - Départ en bus de l’hôtel vers la basilique Notre Dame de la Garde, symbole de la ville

9h20 - Visite de la basilique et vue panoramique 360° sur Marseille

10h00 - Départ en bus vers la cathédrale de la Major

10h20 - Visite du Panier, quartier historique de Marseille avec ses boutiques d’artisans et ses monuments

11h20 - Atelier savon à la Grande savonnerie pour un atelier création de savon de Marseille

11h50 - Départ en bateau du Vieux Port vers le Parc national des Calanques

12h45 - Déjeuner

14h30 - Départ en bus vers la Cité Radieuse Le Corbusier

14h50 - Visite guidée de La Cité Radieuse du célèbre architecte Le Corbusier classée à l’UNESCO en 2016

& visite du centre d’art Mamo sur son toit terrasse

15h50 - Départ pour le stade Vélodrome

16h10 - Visite du stade

16h50 - Départ pour le nouvel hôtel Nhow Palm Beach

sur la Corniche

17h10 - Visite de l’hôtel et de ses salles de séminaire

18h30 - Apéro des exposants du DITEX au Club Pernod



Mercredi 18 mars



10H00 - Ouverture du salon du Ditex 2020 au Palais du Pharo