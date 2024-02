Mexique : Four Seasons Cabo San Lucas ouvrira le 1e mai 2024

Situé à seulement 30 minutes de l'aéroport international de Los Cabos (SJD) et à 15 minutes de l'aéroport international de Cabo San Lucas (CSL), Four Seasons Resort Cabo San Lucas at Cabo Del Sol est à quelques minutes seulement des célèbres boutiques, restaurants, vie nocturne et sites touristiques de Cabo.



Sur place, les hôtes pourront profiter d'une plage propice à la baignade, de trois piscines, de trois restaurants et de cinq bars.



Le Spa Tierra Mar avec un centre de fitness conçu par Harley Pasternak, le centre d'aventures Baja 360° et le club Kids For All Seasons complètent l’offre.



Enfin, ils auront accès au studio d'art El Taller Artisan, à un marché local ou encore au célèbre terrain de golf de Cabo Del Sol.