“Monsieur Millet, j’adore vos peintures !”

Gréville est un village dans la Hague situé sur la côte nord-ouest de la Manche. Sa position particulière, en hauteur, sur des falaises abruptes, avec une végétation modelée par le vent, s’ouvre sur une vue magnifique sur la mer.



Hameau de Gruchy, ainsi que le village de Gréville deviennent connus au 19e siècle, grâce au peintre Jean François Millet. Cet artiste haguais, connu pour ses représentations de la vie paysanne ( L'Angélus) revient ici plusieurs fois dans sa vie. Les œuvres et les esquisses travaillées sur place mettront en lumière ce coin sauvage.



L’église romane de Gréville et d’autres monuments religieux, la nature sauvage des côtes, le ramassage de varech et le travail dur des champs seront des sujets que le peintre aimait représenter.



En faisant la comparaison entre ce qu’on voit aujourd’hui et ce que Millet a peint, on réalise que les paysages dans ce coin éloigné de la Hague n’ont pas changé et qu'ils gardent encore leur charme intact.



A partir du 19e siècle, la Hague et ses petits villages vont séduire d' autres peintres qui vont arpenter les chemins en cherchant l’inspiration.