Montagne: les maires demandent de ne pas détruire un écosystème

La baisse des dotations allouées aux collectivités et les évolutions envisagées en particulier pour la location des meublés de tourisme et le DPE mettent à mal les efforts engagés par les élus des stations de montagne exprimés notamment dans une Tribune de plus de 100 maires parue fin septembre,

à la croisée des chemins, la montagne en mouvement regarde vers l’avenir

" déplore Jean-Luc Boch, président de l’ANMSM. Dans le texte, les élus avaient annoncé être "" et promouvoir une adaptation expresse aussi bien au regard du changement climatique que d'autres sujets sociétaux.Ils en appelaient aux pouvoirs publics, notamment pour faire du train, le moyen de transport privilégié pour se rendre dans ces territoires. Plombé par un déficit record et dangereux, l'Exécutif a envoyé une fin de non-recevoir.Outre le rabotage du fonds vert, les maires s'inquiètent du régime fiscal de la location des meublés qui doit être protégé au risque de fragiliser tout un pan de la location en stations.