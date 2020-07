Montpellier : esayjet en concurrence avec Air France sur le Paris-Orly

Pour cause de crise sanitaire, l’aéroport de Paris-Orly n’a repris ses activités que le 26 juin dernier.



Une situation qui a conduit à la suspension de la Navette avec Montpellier.



Dès ce vendredi 31 juillet, cette liaison fait son retour à l’aéroport Montpellier Méditerranée avec un vol quotidien. Il en sera de même les dimanche 02 et lundi 03 août.



Ensuite, à compter du 06 et jusqu’au 30 août, Air France proposera un vol chaque jour à bord d’un Airbus.