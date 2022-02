Appli mobile TourMaG



Mooncard s'allie à CDS Groupe et propose un nouveau service à ses clients

Cette semaine, nous vous emmenons à la rencontre du lancement de la plateforme de réservation hôtelière “Miles & Nights” en partenariat avec Mooncard.

Rédigé par CDS Groupe le Lundi 21 Février 2022

Présentation du groupe Mooncard Mooncard, une entreprise fondée en 2016 par Tristan Leteurtre, Damien Metzger et Pierre-Yves Roizot, est devenue le leader des cartes corporate nouvelle génération grâce à son savoir-faire et son expertise.



L’entreprise a su s’imposer en quelques années comme une référence en matière de solution d’optimisation de la gestion des notes de frais et des dépenses professionnelles en facilitant le quotidien des entreprises et des collaborateurs. C’est la seule start-up à avoir automatisé entièrement le traitement des dépenses et des notes de frais. C’est aussi l’une des seules à proposer une carte s’adressant à la fois aux petites et aux grandes entreprises mais aussi, aux institutions publiques.



En plus de permettre aux entreprises de gérer efficacement ces postes de dépenses, Mooncard permet de gagner du temps et de réaliser des économies substantielles.



Sa solution SaaS a déjà séduit plus de 3 000 entreprises !



En septembre dernier, la fintech devient le tout premier acteur français à opérer un paiement corporate dans la stratosphère. L’objectif était d’afficher un soutien aux acteurs du tourisme qui ont été touchés de plein fouet par la crise sanitaire.



Miles & Nights : la plateforme de réservation hôtelière signée Mooncard et CDS Groupe



Les deux partenaires travaillent main dans la main pour apporter aux entreprises aussi bien qu’aux collaborateurs un gain de temps dans la gestion des voyages d’affaires et des dépenses professionnelles grâce à la remontée automatique des justificatifs de paiement.



"La motivation première de Mooncard est de libérer les salariés et les dirigeants de la charge mentale occasionnée par les dépenses professionnels. Parmi ces dépenses, le voyage revêt beaucoup de sources de préoccupations. Il nous a paru évident de nous allier à CDS pour créer cette plateforme de réservation, qui, outre le fait de simplifier radicalement la réservation des prestations hôtelières sans avancer d'argent personnel, permettra de respecter la politique voyage et de faire économiser des sommes conséquentes à l'entreprise. Dans le prolongement de notre désir de simplifier les voyages d'affaires, après le partenariat avec Flying Blue, le nom de la plateforme est un clin d'oeil à la vertu des partenariats, ensemble nous allons permettre à nos clients de gagner des Miles en réservant des nuits" Tristan Leteurtre, Président et Co-fondateur de Mooncard

La finalité est de proposer aux entreprises une solution de gestion digitale afin d’optimiser leur stratégie liée au voyage tout en simplifiant leur organisation. Elles vont ainsi effectuer des économies considérables dans leurs dépenses liées aux voyages d’affaires.



Grâce à Miles & Nights, toutes les dépenses hôtelières seront regroupées sur une plateforme unique où le collaborateur pourra faire le choix, parmi plus de 1,5 millions d’hôtels, de réserver une chambre qui correspond à ses besoins mais aussi à la politique voyage de l’entreprise.



En payant leurs réservations d’hôtel, les collaborateurs se verront créditer des Miles qu'ils pourront dépenser plus tard et aussi bénéficier d’avantages non-négligeables comme des tarifs négociés.



La force de ce partenariat va permettre, non seulement, aux collaborateurs d’apprécier davantage leur déplacement sans avoir à avancer le moindre frais mais aussi de pouvoir bénéficier d’une assistance 24/7.



L'objectif commun à CDS Groupe et à Mooncard est d'œuvrer pour apporter des bénéfices aux voyageurs d’affaires en faisant en sorte que les collaborateurs n’aient plus à avancer d’argent sur leur compte personnel pour automatiser leurs achats et la gestion des notes de frais.



"Mooncard apporte des solutions intelligentes à la dépense des PME. CDS Groupe l'accompagne avec de la clairvoyance sur la dépense hôtels. Résultat : une complicité astucieuse au service du voyageur et de l'entreprise sur 4 dimensions : Choix, Maîtrise, Economie et Fidélités" , rappelle Ziad Minkara, Directeur Général CDS Groupe.



Directrice de la transformation digitale



rxerri@cdsgroupe.com

www.cdsgroupe.com



Rebecca XERRIDirectrice de la transformation digitale

