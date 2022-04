Appli mobile TourMaG



Morpho Evasions propose un voyage au Costa Rica spécial famille pour les vacances d’été

C’est en pensant à la période des vacances scolaires de juillet et août que Morpho Evasions a créé ce nouveau voyage au Costa Rica pour les familles.

Lundi 25 Avril 2022



Afin de faire découvrir le Costa Rica aux familles, l’agence de voyage locale francophone, Morpho Evasions, a construit un circuit abordable basé sur l’observation de quelques-uns des animaux les plus emblématiques du Costa Rica : les tortues marines et les baleines.



Ce voyage durable de 15 jours / 14 nuits , en formule Autotour, propose de passer par les plus beaux sites du Costa Rica : Tortuguero, La Fortuna, Carara, Manuel Antonio et San Gerardo de Dota. Son tarif attractif à partir de 999€ par personne inclut les activités, les logements avec les petit-déjeuners, toutes les taxes hôtelières, assistance francophone, ainsi que la location d’un véhicule 4x4 (Carbone Neutre) avec l’assurance de base, le chauffeur additionnel, le kilométrage illimité et un système de routeur Wifi portatif intégré (pour un Internet accessible à tous). Les activités possibles en juillet et août sont exceptionnelles : la découverte des canaux de Tortuguero, le tour d’observation nocturne des tortues et le tour d’observation des baleines et des dauphins.



Le prix particulièrement attractif permet de compenser la hausse des billets d’avions mais ne renie en rien sur la qualité des prestations proposées.



Pourquoi choisir les vacances scolaires pour proposer ce voyage inédit ? Tout d’abord, la période se prête tout particulièrement à l’observation de ces animaux : les tortues vertes au Parc National Tortuguero, les tortues olivâtres au refuge de vie sauvage Ostional et la haute saison d’observation des baleines au Parc National Marino Ballena, à Uvita (aussi connue comme Bahia Ballena).



La richesse de la faune et de la flore est très facilement visible dans les nombreux parcs nationaux et refuges du Costa Rica, ce qui rend ce voyage parfait pour les amoureux de la nature et en particulier les enfants.



Voyager au Costa Rica en juillet-août c’est comme plonger dans un livre de sciences naturelles à ciel ouvert . Singes, paresseux, toucans, perroquets, baleines, tortues marines, coatis et de nombreuses autres espèces se laissent approcher en parfaite harmonie et sérénité.





Comment ont été sélectionnés nos lodges et nos activités ?



Ils ont testé personnellement ce voyage en famille et peuvent vous assurer qu’il est parfaitement adapté aux enfants. (Il est conseillé un âge minimum de 4 ans pour le tour d’observation des baleines).



L’assistance francophone 24h/24 et 7 j/7 participe également à la sérénité des parents durant le voyage.



Ce voyage est bien sur une base, comme cet autre circuit





Morpho Evasions étant spécialisé dans la création de voyages sur mesure durables , nous nous adaptons à toutes vos envies.

Ce voyage a été créé par deux spécialistes du Costa Rica parents de familles nombreuses (3 filles pour l'un, 3 filles et 1 garçon pour l'autre).







info@morphocostarica.com





>> Morpho Evasions dans l'Annuaire DESTIMAG

Vous souhaitez en savoir plus sur ce superbe voyage en famille au Costa Rica, n’hésitez pas à nous contacter.





