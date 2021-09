Mortain : un monde merveilleux de légendes dans les replis des “Montagnes du Mont Saint-Michel” A quelques encablures du Mont Saint-Michel et aux portes de la Bretagne, une promenade qui vous emmènera dans un voyage hors du temps !

De la place du château de Mortain à l’Abbaye Blanche, je vous raconte les légendes qui sont nées entre les gigantesques parois de granit cachés par la forêt touffue et percées de torrents puissants. Au fil des histoires de fées, de diables, de déesses, d'ermites ou de

gobelins, nous ouvrons la porte et entrons dans le monde imaginaire de nos ancêtres !

Rédigé par Myriam Bierjon le Mercredi 15 Septembre 2021

Avant de partir dans le monde des légendes, il est judicieux de se rappeler que Mortain fut un comté extrêmement puissant et stratégique dont l’un des comtes fera beaucoup parler de lui !



Robert de Conteville, demi-frère d’un certain Guillaume le Conquérant, reçut ce comté après la destitution de Guerland qui avait participé à la révolte des barons normands contre le jeune Duc. Ardent défenseur de son frère, Robert de Mortain participa activement à la conquête de l’Angleterre. Mais quand la paix règne, l’ennui guette….et ce belliqueux seigneur ne pouvait rester inactif, ce qui le mettait en grand danger de péché mortel ! Dans ce domaine, c’est un autre frère qui intervint, le grand évêque de Bayeux, Odon.



Pour sauvegarder l’âme de Robert, il lui envoya un homme exceptionnel, connu pour sa piété et sa qualité oratoire et politique : Vital de Tierceville.



Et là commence le monde légendaire : Saint Vital, fondateur de la grande abbaye de Savigny et de sa fille, l’abbaye Blanche, vécut en ermite dans des grottes de la forêt de Mortain pour échapper à Robert, trop violent et désobéissant mais aussi pour apporter la foi et la paix dans ces montagnes habitées par les êtres surnaturels. Les traces de vie de Saint Vital sont encore visibles de nos jours : nous empruntons les traces des pèlerins qui venaient le voir pour écouter ses paroles bienfaisantes et bénéficier de ses miracles.



A-t-il réussi à repousser les êtres surnaturels ? A vous de le dire mais si vous faites la promenade, vous entendrez peut-être les chants des fées près de la Cance mais aussi la colère de leur Reine ! Le bruit du travail du facétieux gobelin qui vit dans un trou sous le château ! Peut-être verrez-vous la danse des corbeaux amoureux ! Vous passerez sur le pont du Diable et verrez les traces de la chute de Satan après sa bataille avec Saint Michel sur la Baie ! Le souvenir d’une duidesse, Veleda viendra se révéler à vous et d’autres histoires si vous savez écouter et regarder ce site hors du commun !



Les informations pratiques Promenade le long du Cançon et de la Cance, Petite et Grande Cascades. Début place du château de Mortain et fin devant l’abbaye Blanche. Non adapté aux personnes à mobilité réduite.



Venir en voiture :

→ De Caen par la A84 (87km)

→ De Rennes par la A84 (91 km)

→ D’Avranches par les D205 et D05 (35km)

→ D’Alençon par les D908 et N12 (91km)



Venir en train :

→ De Paris Montparnasse. Train jusqu’à Vire-Normandie, puis bus jusqu’à Mortain-Bocage



Venir en avion :

→ Aéroport de Rennes



A voir absolument :

→ La chapelle St Michel et la Côte 314 (Contre-attaque de Mortain en 1944), point de vue du Mont Saint Michel depuis la Petite Chapelle St Michel.

→ La Collégiale de Mortain et l’abbaye Blanche.



Dans les environs :

→ Les vestiges de l’abbaye de Savigny-le-Vieux, la route du Poiré, le Scriptorial d’Avranches, le marché de St Hilaire du Harcouët, le cimetière américain de Saint-James, le cimetière allemand de Huisnes-sur mer, l’écomusée de Vains.



Pour en savoir plus www.ot-montsaintmichel.com



Contactez le guide

1 rue de la Grève 50170, Huisnes-sur-Mer



Mail :

Tél. : + 33 (0) 7 86 00 92 99



