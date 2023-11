Mounir Mahjoubi : "l’IA ce n’est pas la fin de l’agence de voyages..."

Bien que le premier plan social causé par l'intelligence artificielle ait été reporté, sous pression du gouvernement au sein de l’entreprise Onclusive (veille médiatique), des pans entiers de la société sont inquiets.



A commencer par les comptables et expert-comptables qui connaissent " quelques frissons, " d'après le spécialiste en innovation.



Ce n'est pas tout : le monde de la relation client n'est pas en reste.



" Les opérateurs sont en transe. Ils développent tous leurs propres IA.



Les bots étaient froids, assez peu précis, avec des phrases préprogrammées. ChatGPT vient mettre fin à cette époque, " témoigne Mounir Mahjoubi. Et pour la première fois, la technologie va aussi disrupter et remplacer les professionnels de la création.



Si les comptables sont en sueur, les graphistes ne vivent pas la période la plus prolifique de leur existence.



A l'aide des prompts, n'importe qui peut créer des visuels ébouriffants, des livres et scénarios rocambolesques et même générer des vidéos, à partir de... quelques mots.



" Cette révolution a la capacité de réaliser des gains de productivité très élevés. Des entreprises seront capables de produire beaucoup de revenu, avec extrêmement peu de coûts.



Un des sujets pour votre industrie sera l'accélération de la concurrence et la question : qui va disparaitre ?



Quand il y a un saut technologique, les gains de productivité sont énormes pour ceux qui l'utiliseront, les autres vont mourir, " prophétise l'ancien ministre d'Emmanuel Macron.



L'IA sera une source de profits et de gain de temps, dans bien des secteurs. Tout comme elle génèrera des crises existentielles dans des industries entières.