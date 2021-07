NADÈGE BREHM

Directrice commerciale Géovisions

Née à Nancy le 2 février 1974, Nadège Brehm, a fait une grande partie de sa carrière chez des "industriels" du secteur comme Nouvelles frontières, TUI France ou Thomas Cook. Elle occupe désormais les fonctions de directrice commerciale chez Géovisions Evasion & Découverte, une entreprise à "taille humaine" que préside Nicolas d'Hyèvres. Elle est en charge d’accompagner les équipes individuelles et groupes dans la gestion des avoirs, la reprise des ventes, les formations le suivi quotidien et les relations avec les différents TO et réceptifs.

Jeudi 15 Juillet 2021



BIOGRAPHIE 2020 - Directrice commerciale GEOVISIONS & EVASION ET DECOUVERTE

2016-2020 - THOMAS COOK - Responsable des ventes, Nord Est

2014-2015 - NB2C CONSULTING - Fondatrice et Gérante

2013-2014 - LUXAIR TOURS - Directrice adjointe des ventes (Luxembourg/France/Belgique/Allemagne)

2010-2012 - TUI FRANCE - Directrice Réseau Intégré et Franchisé, Nord Est

1997-2010 - NOUVELLES FRONTIERES - Responsable des ventes, Nord Est (2006-2010)

1996-1997 - HORIZON VOYAGES, Metz - Agent de voyage

1994-1996 VISIT FRANCE (Air France), Lyon - Agent commercial en alternance



DIPLOMES 2015 - CERTIFICATION ARC EN CIEL DISC

2013 - EXECUTIVE COACH - CESA 1 HEC, Paris

2012 - MANAGER D’UN CENTRE DE PROFIT (niv. II) - ICN Business School, Nancy-Metz

1996 BTS TOURISME ET LOISIRS - Option Conception et commercialisation

