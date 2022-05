Après un premier parcours en cabinet et ensuite avoir accompagné l’hyper croissance de Believe (Entertainment, Distribution et promotion digitale de contenus audio et vidéo, en France et à l’international pendant plusieurs années, Nicolas Liogier a rejoint Veepee en 2015.

Pendant 4 ans, il a co-piloté l’activité Entertainment du groupe en posant les jalons stratégiques d’un écosystème technologique de billetterie (vente flash et permanente de billets d'événements type concert, sport, exposition, théâtre, etc. et logiciels de gestion de billetterie des partenaires).

Ensuite il est nommé Directeur Financier des Opérations du groupe, pour accompagner la structuration des opérations et faciliter l’intégration des filiales internationales.

Au début de l’année 2020, Nicolas Liogier est nommé Directeur Général de l’activité Veepee Voyage. Il reprend également la responsabilité du secteur des Loisirs offrant ainsi des synergies aux acteurs du Voyage qui partagent les mêmes enjeux. L’activité propose une plateforme technologique innovante permettant la promotion des offres auprès de 4.5 millions de visiteurs uniques par jour, au sein d’un environnement technique, opérationnel et commercial unifié sur 8 marchés européens.