Naboo lève 7,5 M€ pour développer sa plateforme

Nous sommes heureux du chemin parcouru depuis la création de Naboo : plus de la moitié des entreprises du CAC 40 ont déjà fait appel à nous pour l’organisation de leurs séminaires. Mais ce qui nous surprend le plus, c’est la vitesse avec laquelle Naboo se répand au sein de ses clients une fois qu’une équipe réserve son séminaire. Ce qui les séduit c’est à la fois l’ultra personnalisation et l’instantanéité de la réservation, expérience que nous sommes les seuls à proposer aujourd’hui. C’est un immense avantage que permettent l’IA et la data dans lesquels nous avons décidé d’investir massivement avec cette levée de fonds

Lapermettra à Naboo d'accompagner sa croissance et d'accélérer ses investissements technologiques. L'objectif est de proposer une expérience utilisateur plus simple et rapide grâce à la data et à l'IA, afin de permettre aux clients de composer leurs séminaires en autonomie et de les réserver instantanément. Naboo investira également dans le, en offrant aux entreprises qui le souhaitent unsur leurs premières réservations.Cette ambition passe également par l'internationalisation, avec une présence prévue au Royaume-Uni dès 2025. Naboo a déjà franchi la barre symbolique du million d'euros de volume d'affaires mensuel et réalisé près de, seulement un an après le lancement de son offre.La start-up souhaite s'adresser aux clients traditionnels du secteur, ainsi qu'à une clientèle nouvelle.” s’est exprimé, Co-fondateur et CEO de Naboo.