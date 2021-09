Nausicaá, une expérience absolument inoubliable

On peut être secoué par le voyage.C'est d'ailleurs le but. Plus on avance, plus on comprend qu'au-delà des milliers de poissons à admirer, le Centre National de la Mer fait passer de précieux messages. Après le Voyage en Haute Mer, Nausicaá invite ses explorateurs à rejoindre les Rivages . Cette fois, c'est l'Homme qui est au centre du propos. La Mer du Nord, la Méditerranée, le forêt de Kelp, le lagon, le récif corallien puis plus loin la réserve californienne... Quel que soit l'endroit de la planète, quelles que soient les mers, l'homme a un rôle à jouer pour préserverUn rôle déterminant même pour préserver les requins, les lions de mer, les méduses ou encore les caïmans devant lesquels on s'extasie Nausicaá.