Norwegian Cruise Line dévoile ses itinéraire 2024 - 2025

ÎLES GRECQUES, ISRAËL ET ÉGYPTE

• Le Norwegian Viva, deuxième navire de la classe de navires Prima qui devrait faire ses débuts en août 2023, proposera certains voyages aller-retour de 7 jours dans les îles grecques au départ d'Athènes (Le Pirée) en Grèce, ainsi que des croisières de 9 à 11 jours de traversées entre Haïfa en Israël, Athènes (Pirée) en Grèce et Istanbul en Turquie, et ce, de mai à novembre 2025.



Les croisiéristes feront escale dans des ports très appréciés tels que Santorin, Mykonos, Rhodes et Héraklion en Grèce ; des escales de 15 heures à Jérusalem (Ashdod) en Israël, à Alexandrie et à Port-Saïd en Égypte, laissant suffisamment de temps aux voyageurs pour visiter les pyramides, l'une des sept merveilles du monde.



EUROPE DU NORD

• De mai à septembre 2025, le Norwegian Prima effectuera une série de voyages de 10 et 11 jours au départ de Londres (Southampton) en Angleterre et de Reykjavik en Islande à destination de Geiranger en Norvège, qui abrite le Geirangerfjord, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les différents itinéraires feront également escale à Alesund, Flåm et Bergen en Norvège, Bruxelles/Bruges (Zeebrugge) en Belgique, Akureyri et Isafjordur en Islande et Amsterdam.



MÉDITERRANÉE

• D'avril à octobre 2025, le Norwegian Breakaway proposera une série de croisières aller-retour en Méditerranée de 9 et 10 jours au départ de Barcelone, avec une escale de nuit à Florence/Pise (Livourne) en Italie

Les deux itinéraires feront escale dans des destinations telles qu'Ibiza, Cagliari, Naples, Rome (Civitavecchia) ou Cannes.



CARAÏBES

• Depuis New York, le Norwegian Prima proposera des croisières aller-retour dans les Caraïbes de 10 à 12 jours de novembre 2024 à mars 2025 en visitant Puerto Plata en République dominicaine, San Juan à Porto Rico, Basseterre à Saint-Kitts, St. Thomas sur les îles Vierges américaines, Tortola dans les îles Vierges britanniques et Royal Naval Dockyard aux Bermudes.



• Pour la deuxième année, le Norwegian Viva aura son port d'attache à San Juan à Porto Rico, de décembre 2024 à avril 2025, proposant des traversées de 7 jours dans les Caraïbes du Sud. Les différents itinéraires comprendront Castries, Sainte-Lucie et Bridgetown à l’est de La Barbade, tandis que certains itinéraires feront escale dans les îles ABC : Oranjestad à Aruba, Kralendijk à Bonaire, Willemstad à Curaçao et plus du côté ouest des Caraïbes.



• Le Norwegian Escape effectuera des traversées de 7 et 14 jours dans les Caraïbes de décembre 2024 à mars 2025 au départ de Galveston au Texas. Le navire proposera des itinéraires de 7 jours dans les Caraïbes occidentales avec escale à Costa Maya et Cozumel au Mexique, Roatan en Honduras ainsi que Harvest Caye, la destination de NCL située dans le sud du Belize.



Les voyages de 14 jours dans les Caraïbes orientales comprendront des visites à Saint-Thomas dans les îles Vierges américaines, Castries à Sainte-Lucie, George Town à Grand Caïman, Cozumel au Mexique, Great Stirrup Cay sur l'île privée de NCL aux Bahamas...



ALASKA

• De fin avril à octobre 2025, le Norwegian Joy fera son retour à The Last Frontier depuis 2019 et proposera des traversées aller-retour de 9 et 10 jours au départ de Seattle. Ces voyages comprendront des traversées vers le parc national et la réserve de Glacier Bay, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et le glacier Hubbard, le plus grand d'Amérique du Nord. Certaines croisières feront également escale à Icy Strait Point et à Ketchikan en Alaska, où Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.



CANAL DE PANAMA

• Le Norwegian Encore traversera le canal de Panama de 82 km au cours de son voyage de 21 jours à partir du 13 octobre 2024 au départ de Seattle. Il naviguera le long de la côte ouest jusqu'à San Francisco, Los Angeles aux USA, Cabo San Lucas, Mazatlán, Puerto Vallarta, Acapulco au Mexique, Puerto Quetzal, Guatemala, Panama City au Panamá, Carthagène en Colombie, George Town à Grand Cayman et terminera son voyage à Miami.