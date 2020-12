Norwegian Cruise Line suspend ses croisières jusqu'au 28 février 2021

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. annonce la prolongation de la suspension de ses croisières mondiales, embarquant du 1er janvier au 28 février 2021 et certaines dates en mars 2021.



Ces mesures concernent aussi toutes les croisières Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises embarquant du 1er janvier au 31 mars 2021.



Les clients qui ont des réservations pour des croisières annulées avec les compagnies Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises ou Regent Seven Seas Cruises sont priés de contacter leur agent de voyages ou leur croisiériste pour plus d'informations.