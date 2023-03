Notre vision du tourisme durable : le tourisme Intégré

Le mot « Intégré » qui vient du mot latin integrare , signifie : entrer dans un tout.



La nécessité de faire entrer le tourisme dans un « tout », de manière concertée, à différentes échelles spatio-temporelles, permettant à tous les acteurs d’agir, de décider et de préserver ensemble.



La Gestion Intégrée appliquée au tourisme en tant que principe organisateur et intégrateur doit permettre de s’émanciper de la vision trop dégradée du tourisme durable.



Le Greenwashing, les abus de langage, la méconnaissance ou encore la surutilisation de ces termes en ont vidé le sens.



Le tourisme intégré, telle que nous souhaitons le mettre en place, est un tourisme qui revient aux bases des interactions entre les êtres humains. Loin d’être simpliste, cet objectif doit intégrer la complexité des enjeux, la pluralité des secteurs, la nécessité non négociable de faire bénéficier aux populations locales des ressources mises en gestion durablement.



Ce tourisme plus authentique, fait la part belle aux rencontres, permet une meilleure préservation de l’environnement et permet aux agences qui promeuvent le tourisme intégré, de pouvoir bénéficier des retombées positives.



Le tourisme intégré, dans sa version opérationnelle met en contact le voyageur, le prestataire local, l’agence de voyage émettrice, l’agence de voyage réceptive ainsi que les autres acteurs du voyage. Ils peuvent ainsi, ensemble, établir les termes du voyage, en toute transparence et en concertation arriver à un voyage le plus responsable possible pour tous les acteurs.



Bien sûr, le tourisme intégré n’est pas le remède miracle. Les difficultés inhérentes à la diversité des acteurs et des enjeux rendent difficile son application concrète. Nos métiers nous donnent la possibilité de travailler avec une multitude de partenaires, de pays, de lois, d’entreprises, d’acteurs et de mentalités différentes. Loin d’être un obstacle, la différence représente la vraie richesse de ce concept.



Chez Morpho Evasions, nous travaillons de manière intégrée depuis 2011 au Costa Rica. La tâche est plus ardue, bien sûr, mais tellement plus passionnante. Les échanges, concrets, passionnés se font avec l’optique de minimiser nos impacts sur la nature du Costa Rica et de permettre au costariciens d’être au centre de nos voyages.



Ce court article, n’a pas la prétention de détailler exhaustivement le tourisme intégré tel que nous le promouvons, mais plutôt de faire connaitre notre manière de voir le tourisme. Un tourisme concret, direct qui permet les échanges entre les peuples et de découvrir les trésors de notre planète.



On nous pose souvent la question : comment un voyage peut-il être durable si on voyage à l’autre bout de la planète ?



Nous pensons sincèrement, que créer des ponts entre les peuples, permettre un échange sincère entre les cultures, découvrir la beauté de ce monde par ses paysages, ses sourires et sa nature rend le monde meilleur.



Il vaut mieux réaliser un voyage enrichissant, qui permet l’ouverture d’esprit, de comprendre ce qui se passe de l’autre côté, que de faire plusieurs voyages courts dans des hôtels All Inclusive qui ne permet aucun contact avec la culture locale.



Le voyage doit avoir du sens, il doit être intégré dans une démarche personnelle, une démarche dans laquelle l’agence de voyage est vectrice de la qualité, de l’authenticité et du respect des besoins essentiels.