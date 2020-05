"Nous sommes convaincus que le tourisme peut repartir assez vite" Olivier Pernoud (Expedia)

Bien sûr, c'est une discussion que nous pouvons mener.Vous savez nous avons beaucoup de marques blanches, nous sommes un fournisseur de technologies, donc cela peut s'inscrire dans ce cadre-là.Si les destinations France ont besoin de conseils et d'orientations c'est quelque chose que nous pouvons faire.Nous travaillons depuis des années avec des représentations touristiques à travers le monde, mais je crois que la clé de tout est de cibler les résultats et les besoins, après tout est possible.Il sera important pour ces organismes dans cette nouvelle phase, c'est de rétablir la confiance des voyageurs.Nous avons un rôle important, en tant qu'acteur du tourisme, dans ce travail, il faut donner le plus de visibilité possible à nos clients.Justement nous proposons aux établissements d'indiquer les mesures de sécurités sanitaires mises en place.Attention, rassurer ne veut pas dire mentir et trop en faire.Déjà, nous espérons que tout ça sera derrière nous le plus rapidement possible.L'un des principaux enseignements étant l'interconnectivité des différents acteurs du tourisme. Nous sommes tous dans le même bateau et chacun doit y mettre du sien.Nous avons fait un premier pas, cette crise doit permettre d'améliorer la collaboration entre les différents acteurs.Du côté des consommateurs, il est compliqué de se projeter sur 2021 ou même 18 mois.A l'heure actuelle, il est important de donner de la visibilité aux clients, sur les mesures en place, les conditions commerciales. Il est primordial d'être le plus transparent possible.Le partage de data va aussi prendre de plus en plus de sens, il faut continuer d'ouvrir nos bases de données et ne pas se désengager de cette voie dans le futur.En parlant de futur justement, nous allons lancer fin juin Expedia Group Academy à destination des travailleurs du tourisme ou pas d'ailleurs, pour bénéficier de modules de formation.La période n'est pas propice à l'emploi dans notre secteur, donc nous voulons offrir à ces gens-là de profiter du temps qu'ils ont pour améliorer leurs compétences, avec des leaders d'Expedia et des personnalités de l'industrie.Il est déjà possible de s'enregistrer sur LinkedIn. Notre rôle est aussi d'animer la communauté touristique.