Nouvelle-Calédonie : nouveau (lourd) protocole pour les voyageurs

La Nouvelle-Calédonie se rouvre au monde.



Alors que la situation sanitaire s'améliore et que le taux d'incidence s'effondre, le territoire peut enfin entrapercevoir, un retour des voyageurs.



Toutefois, la reprise du tourisme ne se fera pas à n'importe quelle condition.



Les autorités calédoniennes ont dévoilé le nouveau protocole qui s'appliquera pour les voyageurs de métropole et celui-ci s'annonce plus que lourd.



Alors que les motifs impérieux ont été supprimés et que la compagnie régionale Air Calin annonce la reprise progressive de ses vols, seules les personnes entièrement vaccinées pourront se rendre en Nouvelle-Calédonie.