Odile Genetet se dirige vers le secteur du tourisme, séduite par la diversité des sujets, la richesse de ses interlocuteurs et la possibilité de voyager.



Au fil de sa carrière menée en agences et chez l’annonceur, Odile a collaboré pour différentes marques du secteur, officiant pendant des années dans l’hôtellerie de luxe (Mandarin Oriental Hotel Group, Six Senses Hotels, Resorts & Spa, Rocco Forte Hotels), pour des offices de Tourisme étrangers comme celui des Bahamas ou de la Finlande ou encore pour des tour-opérateurs dont Look Voyages, dont elle gère les relations presse pendant cinq ans.



2012 - Air France lui fait confiance en pour accompagner la montée en gamme de la compagnie, lors de son 80e anniversaire.

2014 - Elle rejoint la filiale française de Costa en et prend les rênes des relations presse au moment du lancement du navire Costa Diadema.

2018 - Odile s’engage pour le développement durable, priorité pour Costa, et prend le relais des opérations en France et orchestre des actions concrètes notamment à Marseille, en Guadeloupe et en Martinique, en relation étroite avec le département Développement durable à Gênes et la Costa Crociere Foundation.



Odile Genetet s’est engagée à développer des partenariats ces dernières années, notamment avec la Banque Alimentaire et d'autres organisations, pour faire don des excédents alimentaires des navires Costa aux plus démunis. En parallèle, elle mène des projets avec les écoles de Tourisme en France, notamment sur le volet RSE, avec un accompagnement pour que les étudiants suivent la Costa Accademy, assistent à des conférences sur le sujet du Développement durable.