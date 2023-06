Oenotourisme, Hennessy vise un objectif de 300 000 visiteurs par an

Avec Hennessy, le tandem mobilisé par Laurent Boillot aborde une nouvelle discipline, la réalité virtuelle et l’expérience immersive. Leur création a pris tout le temps du confinement pour finalement se mettre en place il y a quelques semaines seulement.Pendant deux ans, les artistes ont eu accès à toutes les archives, tous les bâtiments de production, tous les lieux habités par la famille Hennessy depuis des générations. Ils s’en sont nourris pour donner libre cours à leur créativité et proposerL’expérience arrive au milieu du parcours, après une première initiation à l’histoire de la famille et au processus de production du cognac. Il plonge le visiteur dans une rêverie, une promenade, une expérience sensorielle indescriptible avec des mots.qui conduit à un voyage poétique et magique qui a été baptisé Mobilis, le mouvement dans le mouvement.A la sortie de l’expérience immersive, qui dure 20 minutes trop courtes, le visiteur reprend le circuit plus classique la tête pleine d’évocations, de messages et d’émotions qui enrichissent le parcours en lui apportant une autre dimension.